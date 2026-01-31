Stíhací závod biatlonistů na mistrovství Evropy v norském Sjusjöenu vyhrál domácí reprezentant Isak Leknes Frey. Druhý skončil Němec Leonhard Pfund a třetí jeho krajan Simon Kaiser. Z českých závodníků zaznamenal nejlepší umístění devátý Jonáš Mareček, který střílel bezchybně a vylepšil o šest pozic umístění ze sprintu.
Mareček se blýskl na ME devátým místem ve stíhačce, zvítězil Nor Frey
Na start stíhačky se postavilo pět Čechů. Se čtrnáctkou na dresu vyjel nejprve do závodu Adam Václavík, kterému se dařilo na trati i na první zastávce na střelnici. Po bezchybné první ležce odjížděl desátý. V následujících dvou položkách ale chyboval poslední ranou, po závěrečné stojce, kde minul třikrát, se pořadím propadl na 23. místo.
Mareček, který skončil ve sprintu patnáctý se ztrátou přes minutu a čtvrt, se držel v popředí celý závod. Během čtyř zastávek byl bezchybný, o lepší umístění ho ale připravil pomalejší běh. Do závěrečného okruhu se vydal jako pátý, po trati ztrácel a dojel devátý.
Dalším Čechům se příliš nedařilo ve střelbě. S osmi trestnými koly dojel na 45. pozici Jakub Štvrtecký, šestkrát chyboval 52. Vladimír Kocmánek i 54. Matyáš Martan.
Frey startoval jako druhý se ztrátou necelých deseti vteřin. Francouzi Damien Levet a Gaetan Paturel se drželi v čele s ním, ale na druhé ležce chybovali. Nor náskok postupně navyšoval, avšak pokazil poslední střelbu, kde dvakrát chyboval.
Soupeři jeho zaváhání nevyužili a Frey zvítězil. Druhé místo si vystřílel Pfund, který běžel pouze jedno trestné kolo. Kaiser vyjížděl do závěrečného kola s Norem Martinem Nevlandem, kterého na trati setřásl, a dojel si pro bronz.
Výsledky mistrovství Evropy v biatlonu – stíhací závody:
Výsledky mistrovství Evropy v biatlonu – stíhací závody:
Muži: 1. Frey (Nor.) 34:44,7 (2 trest. okruhy), 2. Pfund -16,9 (1), 3. Kaiser (oba Něm.) -28,1 (2), ...9. Mareček -1:15,9 (0), 23. Václavík -2:19,1 (5), 45. Štvrtecký (všichni ČR) -4:26,7 (8).