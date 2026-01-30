Ve sprintu na Mistrovství Evropy v biatlonu v norském Sjusjöenu obsadil Adam Václavík čtrnáctou příčku, hned za ním na místě patnáctém skončil Jonáš Mareček. Václavík v závodě dvakrát chyboval na střelnici, Mareček jednou. Závod vyhrál Francouz Damien Levet před Norem Isakem Freyem a dalším Francouzem Gaetanem Paturelem.
Sprint na ME se vydařil nejlépe čtrnáctému Václavíkovi
Václavík i Mareček začali závod svižně a na první střelbě v leže také čistě. Chyby přišly až na položce ve stoje, při níž Václavík minul dvě rány, Mareček jednu. Dobrý běh jim ale zaručil umístění v nejlepší dvacítce.
Ve sprintu se předvedl také Jakub Štvrtecký, který však na druhé střelecké položce netrefil tři terče a skončil čtyřiačtyřicátý. Mezi šedesát biatlonistů, kteří se postaví na start stíhacího závodu, se probojovali také Vladimír Kocmánek na 54. místě a Matyáš Martan na 78. místě. To se naopak nepodařilo Davidu Eliášovi na 84. místě.
Výsledky mistrovství Evropy v biatlonu
Mistrovství Evropy v biatlonu ve Sjusjöenu (Norsko) – sprinty:
Muži: 1. Levet (Fr.) 25:02,1 (0 trest. okruhů), 2. Frey (Nor.) -9,7 (0), 3. Paturel (Fr.) -13,4 (0), ...14. Václavík -1:15,8 (2), 15. Mareček -1:19,1 (1), 44. Štvrtecký (všichni ČR) -2:13,0 (3).
