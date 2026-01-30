Lyžování a snowboarding

Sprinty na Jizerské padesátce ovládli Myhlback a Stöstadová


před 57 mminutami|Zdroj: ČT sport
Nahrávám video
Finále mužského sprintu na Jizerské padesátce
Zdroj: ČT sport

Hlavní závod Jizerské 50 je sice na programu až v neděli, v Bedřichově ale bylo i v pátek k vidění běžecké lyžování té nejvyšší úrovně. Jizerky hostily vůbec první sprint zařazený do série Ski Classics.

Z výhry v mužské části sprintu se radoval Švéd Alvar Myhlback, který v cíli předčil hned kvarteto norských závodníků. „Snažil jsem se zůstat vepředu, nezlomit hůlku, nedostat se do kolize, kontrolovat závod a v závěru vyrazit na plný plyn,“ popsal svou prozaickou taktiku Myhlback.

Ženské finále mělo nečekanou vítězku, z výhry se neradovala žádná z favoritek, ale norská závodnice Julie Kvale Stöstadová, u níž už samotná účast ve finále byla překvapením. „Vůbec nevím, jak jsem to dokázala. Loni jsem byla třicátá, ale letos jsem si říkala, že bych opravdu ráda stála na stupních vítězů,“ radovala se šťastná Stöstadová.

Nahrávám video
Finále ženského sprintu na Jizerské padesátce
Zdroj: ČT sport

Související článek:

Jizerská 50 je za rohem. Se sněhem to vypadá dobře, hlásí organizátoři

27. 1. 2026

Jizerská 50 je za rohem. Se sněhem to vypadá dobře, hlásí organizátoři
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.