Hlavní závod Jizerské 50 je sice na programu až v neděli, v Bedřichově ale bylo i v pátek k vidění běžecké lyžování té nejvyšší úrovně. Jizerky hostily vůbec první sprint zařazený do série Ski Classics.
Sprinty na Jizerské padesátce ovládli Myhlback a Stöstadová
Z výhry v mužské části sprintu se radoval Švéd Alvar Myhlback, který v cíli předčil hned kvarteto norských závodníků. „Snažil jsem se zůstat vepředu, nezlomit hůlku, nedostat se do kolize, kontrolovat závod a v závěru vyrazit na plný plyn,“ popsal svou prozaickou taktiku Myhlback.
Ženské finále mělo nečekanou vítězku, z výhry se neradovala žádná z favoritek, ale norská závodnice Julie Kvale Stöstadová, u níž už samotná účast ve finále byla překvapením. „Vůbec nevím, jak jsem to dokázala. Loni jsem byla třicátá, ale letos jsem si říkala, že bych opravdu ráda stála na stupních vítězů,“ radovala se šťastná Stöstadová.