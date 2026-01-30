Poslední sjezd před olympiádou byl zrušen: Vonnová upadla, Ledecká se nedostala na trať

Poslední prověrka, poslední sjezd Světového poháru žen před olympiádou byl zrušen. V Crans Montaně měly pád tři lyžařky včetně Lindsey Vonnové, která sjezdovku opouštěla s bolavým levým kolenem. Ester Ledecká se na trať nedostala.
Po pádech Rakušanky Niny Ortliebové a Norky Marte Monsenové skončila brzy v ochranné síti i Vonnová, jež na sjezdovku vyrazila jako šestá. Trať sice vedoucí žena disciplíny v SP nakonec sjela na lyžích, ale cestou dolů často zastavovala a držela se za levé koleno.
Jednačtyřicetiletá Vonnová, jež se k lyžování vrátila koncem roku 2024 po pětileté pauze, by měla na Hrách v Miláně a Cortině patřit v rychlostních disciplínách k největším favoritkám. V této sezoně vyhrála dva sjezdy a spolu se superobřím slalomem jen jednou z osmi závodů nevybojovala medailovou příčku.
Ledecká, která před čtyřmi roky sjezd v tomto švýcarském středisku vyhrála, zajela ve středečním tréninku šestý čas. Čtvrteční trénink pořadatelé zrušili, aby po sněhové nadílce mohli co nejlépe připravit sjezdovku na závod, který se konal na zkrácené trati. V sobotu je v Crans Montaně na programu super-G, v němž česká reprezentantka vybojovala v roce 2018 senzační zlato na olympijských hrách v Pchjongčchangu.
Atmosféra Světového poháru v Crans Montaně je poznamenaná nedávným tragickým požárem v jednom z tamních barů, který nepřežily čtyři desítky lidí a další více než stovka byla zraněna. Proto se nekoná žádný doprovodný program, akce je omezená jen na závodní sjezdovku a cílový prostor a připomíná se památka obětí tragédie.