Lyžování a snowboarding

ŽIVĚSlalom v Adelbodenu vede Kristoffersen. V Zauchensee bylo zrušeno super-G


11. 1. 2026Aktualizovánopřed 2 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport
Nedělní program zimních sportů
Zdroj: ČT sport

Sezona zimních sportů pokračuje, program ovšem někde narušuje počasí. Superobří slalom v Zauchensee, ve kterém měla startovat i Ester Ledecká, byl kvůli přívalu nového sněhu zrušen. Bobistky a bobisté závodí ve Svatém Mořici, v Oberhofu se jede štafeta biatlonistů a stíhačka biatlonistek. Po prvním kole slalomu je v Adelbodenu ve vedení Nor Henrik Kristoffersen. V Otepää jsou na programu závody sdruženářek a sdruženářů, v Ljubnu přijdou na řadu zase skokanky. Vrcholí také ME v rychlobruslení. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.

Kompletní program vysílání

Přenosy na ČT sport a ČT sport Plus

On-line přenos

Právě se děje

  • 11:59
    Lyžování Krátké

    Po prvním kole slalomu v Adelbodenu je ve vedení Nor Henrik Kristoffersen. Do druhého kola, které začne ve 13:30, nastoupí s náskokem 28 setin sekundy na norského krajana Atle Lieho McGratha. Třetí je zatím finský lyžař Eduard Hallberg.

    2 minuty
    Jízda Henrika Kristoffersena v prvním kole slalomu v Adelbodenu
    Zdroj: ČT sport
  • 11:11
    Fotbal Krátké

    Viktoria Plzeň si pojistila dva talentované hráče. Západočeský prvoligový klub během soustředění ve Španělsku prodloužil smlouvu se záložníkem Jiřím Panošem a obráncem Janem Paluskou, a to do roku 2029. Viktoria o tom informovala na svém webu.

    Načítání...
  • 10:24
    Lyžování Krátké

    V paralelní jízdě v boulích v kanadském Val St. Come zvítězil domácí Julien Viel. Ženský závod byl dominancí amerických lyžařek, které obsadily kompletní podium, z výhry se radovala Jaelin Kaufová.

    5 minut
    Finálové paralelní jízdy žen a mužů ve Val St. Come
    Zdroj: ČT sport
Zobrazit další příspěvky
2 minuty
Nepovedená jízda českého dvojbobu žen ve Svatém Mořici
Zdroj: ČT sport

Ledecká přišla o super-G

Závod v Zauchensee měl odstartovat v poledne, ale přes noc napadlo 40 centimetrů sněhu. „S tím už bylo nemožné cokoliv udělat. Na prvním místě je bezpečnost, navíc je olympijská sezona,“ uvedl šéf organizačního výboru Michael Walchhofer.

V Zauchensee se tak ze dvou naplánovaných závodů uskutečnil jen sobotní sjezd. V něm třicetiletá Ledecká obsadila desáté místo a potřetí za sebou skončila v nejlepší desítce. Nyní bude Světový pohár pokračovat úterním slalomem ve Flachau.

Boulař Gajdečka si zajel ve Val St. Come své maximum

Akrobatický lyžař v boulích Marek Gajdečka skončil v kanadském Valt St. Come v paralelním závodu sedmnáctý a vylepšil si své maximum ve Světovém poháru. Druhý český reprezentant Matyáš Kroupa, který je právě v této disciplíně juniorským mistrem světa, vypadl v prvním kole s později bronzovým Švédem Filipem Gravenfosem a obsadil 42. příčku. Při neúčasti hvězdného Mikaëla Kingsburyho vyhrál jiný Kanaďan Julien Viel. Závod žen, první paralelní v sezoně, skončil čtyřnásobným úspěchem amerických lyžařek v čele s Jaelin Kaufovou.

5 minut
Finálové paralelní jízdy žen a mužů ve Val St. Come
Zdroj: ČT sport

Přečtěte si také

SOUHRNZdráhalová má evropské stříbro, Ledecká skončila v Zauchensee desátá

Zdráhalová má evropské stříbro, Ledecká skončila v Zauchensee desátá

Zdráhalová: Závod jsem chtěla dobře rozjet. Za druhé místo jsem šťastná

Zdráhalová: Závod jsem chtěla dobře rozjet. Za druhé místo jsem šťastná

Program přenosů ze zimních sportů

9:00 Boby, ME Svatý Mořic – 1. kolo dvojbobu žen

10:15 Parabiatlon, SP Notschrei – sprint

10:25 Alpské lyžování, SP Adelboden – 1. kolo slalomu mužů

10:30 Boby, ME Svatý Mořic – 2. kolo dvojbobu žen

10:30 Biatlon, SP Oberhof – nástřel štafety mužů

11:00 Biatlon, SP Oberhof – štafeta mužů

11:25 Severská kombinace, SP Otepää – střední můstek mužů

11:55 Skoky na lyžích, SP Ljubno – týmový závod žen na středním můstku

12:15 Severská kombinace, SP Otepää – střední můstek žen

13:00 Boby, ME Svatý Mořic – 1. kolo čtyřbobů

13:30 Alpské lyžování, SP Adelboden – 2. kolo slalomu mužů

13:45 Rychlobruslení, ME Tomaszów Mazowiecki – stíhačka družstev žen, 1500 metrů mužů, 500 metrů mužů, závody s hromadným startem

14:00 Biatlon, SP Oberhof – nástřel stíhacího závodu žen

14:30 Biatlon, SP Oberhof – stíhací závod žen

14:45 Boby, ME Svatý Mořic – 2. kolo čtyřbobů

14:55 Severská kombinace, SP Otepää – běh na 5 km žen

15:25 Severská kombinace, SP Otepää – běh na 7,5 km mužů

15:55 Skoky na lyžích, SP Zakopané – velký můstek mužů

16:30 Hokejová extraliga, Motor České Budějovice – Hradec Králové

20:00 Freestyle lyžování, SP Lake Placid – akrobatické skoky

Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.