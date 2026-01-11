Sezona zimních sportů pokračuje, program ovšem někde narušuje počasí. Superobří slalom v Zauchensee, ve kterém měla startovat i Ester Ledecká, byl kvůli přívalu nového sněhu zrušen. Bobistky a bobisté závodí ve Svatém Mořici, v Oberhofu se jede štafeta biatlonistů a stíhačka biatlonistek. Po prvním kole slalomu je v Adelbodenu ve vedení Nor Henrik Kristoffersen. V Otepää jsou na programu závody sdruženářek a sdruženářů, v Ljubnu přijdou na řadu zase skokanky. Vrcholí také ME v rychlobruslení. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Ledecká přišla o super-G
Závod v Zauchensee měl odstartovat v poledne, ale přes noc napadlo 40 centimetrů sněhu. „S tím už bylo nemožné cokoliv udělat. Na prvním místě je bezpečnost, navíc je olympijská sezona,“ uvedl šéf organizačního výboru Michael Walchhofer.
V Zauchensee se tak ze dvou naplánovaných závodů uskutečnil jen sobotní sjezd. V něm třicetiletá Ledecká obsadila desáté místo a potřetí za sebou skončila v nejlepší desítce. Nyní bude Světový pohár pokračovat úterním slalomem ve Flachau.
Boulař Gajdečka si zajel ve Val St. Come své maximum
Akrobatický lyžař v boulích Marek Gajdečka skončil v kanadském Valt St. Come v paralelním závodu sedmnáctý a vylepšil si své maximum ve Světovém poháru. Druhý český reprezentant Matyáš Kroupa, který je právě v této disciplíně juniorským mistrem světa, vypadl v prvním kole s později bronzovým Švédem Filipem Gravenfosem a obsadil 42. příčku. Při neúčasti hvězdného Mikaëla Kingsburyho vyhrál jiný Kanaďan Julien Viel. Závod žen, první paralelní v sezoně, skončil čtyřnásobným úspěchem amerických lyžařek v čele s Jaelin Kaufovou.
Program přenosů ze zimních sportů
9:00 Boby, ME Svatý Mořic – 1. kolo dvojbobu žen
10:15 Parabiatlon, SP Notschrei – sprint
10:25 Alpské lyžování, SP Adelboden – 1. kolo slalomu mužů
10:30 Boby, ME Svatý Mořic – 2. kolo dvojbobu žen
10:30 Biatlon, SP Oberhof – nástřel štafety mužů
11:00 Biatlon, SP Oberhof – štafeta mužů
11:25 Severská kombinace, SP Otepää – střední můstek mužů
11:55 Skoky na lyžích, SP Ljubno – týmový závod žen na středním můstku
12:15 Severská kombinace, SP Otepää – střední můstek žen
13:00 Boby, ME Svatý Mořic – 1. kolo čtyřbobů
13:30 Alpské lyžování, SP Adelboden – 2. kolo slalomu mužů
13:45 Rychlobruslení, ME Tomaszów Mazowiecki – stíhačka družstev žen, 1500 metrů mužů, 500 metrů mužů, závody s hromadným startem
14:00 Biatlon, SP Oberhof – nástřel stíhacího závodu žen
14:30 Biatlon, SP Oberhof – stíhací závod žen
14:45 Boby, ME Svatý Mořic – 2. kolo čtyřbobů
14:55 Severská kombinace, SP Otepää – běh na 5 km žen
15:25 Severská kombinace, SP Otepää – běh na 7,5 km mužů
15:55 Skoky na lyžích, SP Zakopané – velký můstek mužů
16:30 Hokejová extraliga, Motor České Budějovice – Hradec Králové
20:00 Freestyle lyžování, SP Lake Placid – akrobatické skoky