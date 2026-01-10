Lyžování a snowboarding

Zimní sezona s vrcholem v olympijské Itálii pokračuje ve zběsilém tempu a s programem si zahrává počasí. Skoky sdruženářů i sdruženářek v Otepää byly zrušeny. Patrícia Tajcnárová poprvé v sezoně postoupila do druhého kola monobobů, ve Svatém Mořici obsadila 18. místo. Obří slalom mužů v Adelbodenu vede po prvním kole Švýcar Marco Odermatt. Ester Ledecká absolvuje sjezd v Zauchensee, biatlonisté a biatlonistky bojují v Oberhofu, v nabídce nechybí ani domácí mistrovství v cyklokrosu nebo mistrovství Evropy v rychlobruslení.

  • 11:41
    Hokej Krátké

    Při testovací akci v nové milánské Areně Santa Giulia, kde se bude příští měsíc hrát olympijský hokejový turnaj, se objevila u jedné z branek menší díra v ledu. Páteční zápas italského poháru kvůli tomu musel být zhruba na pět minut přerušen. "Byla to malá díra, kterou za pět minut opravili," uvedl útočník Kalternu Florian Wieser. "Led byl fakt dobrý. Až mě to překvapilo. A bude to jen lepší," uvedl.

  • 11:36
    Snowboarding Krátké

    Ve Scuolu skončila úspěšná série snowboardistky Zuzany Maděrové, jež v dosavadních pěti závodech Světového poháru v sezoně prošla vždy minimálně do semifinále. Ve Švýcarsku česká reprezentantka nepostoupila v paralelním obřím slalomu z kvalifikace a obsadila celkově až 44. místo.

  • 11:36
    Tenis Krátké

    Česká tenisová jednička Linda Nosková se odhlásila z turnaje v Adelaide. Světovou dvanáctku trápilo naposledy v Brisbane levé stehno.

Tajcnárová poprvé v monobobu postoupila do druhého kola
Zdroj: ČT sport

Kanaďan Kingsbury má 100. vítězství

Kanaďan Mikaël Kingsbury vybojoval na domácí půdě ve Val St. Come 100. vítězství v závodech Světového poháru v jízdě v boulích. Devítinásobný mistr světa dosáhl této hranice jako pátý lyžař v historii.

Před ním se to povedlo norským běžcům Marit Björgenové a Johannesi Hösflotu Klaebovi, americké slalomářce Mikaele Shiffrinové a Švýcarce Conny Kisslingové, která kombinovala několik disciplín akrobatického lyžování.

Záznam závodu jízdy v boulích ve Val St. Come
Zdroj: ČT sport

"Je to neskutečné. Nemůžu najít slova, abych to popsal," řekl dojatý Kingsbury. "Věděl jsem, že by to doma mohlo vyjít. Nemohl jsem jet v Ruce, což je jedna z mých nejoblíbenějších tratí. Příprava nebyla ideální, ale každou jízdou jsem se zlepšoval," uvedl třiatřicetiletý Kanaďan.

Ženy kvůli nepříznivému počasí závod nejely a výsledky určila kvalifikace. Australanka Jakara Anthonyová si vítězstvím upevnila první místo v seriálu.

Sobotní nabídka přenosů na ČT sport a ČT sport Plus

9:00 Boby, ME Svatý Mořic – 1. kolo monobobů

9:25 Severská kombinace, SP Otepää – střední můstek mužů

10:25 Alpské lyžování, SP Adelboden – 1. kolo obřího slalomu mužů

10:30 Boby, ME Svatý Mořic – 2. kolo monobobů

10:40 Severská kombinace, SP Otepää – střední můstek žen

11:25 Alpské lyžování, SP Zauchensee – sjezd žen

11:30 Biatlon, SP Oberhof – nástřel stíhacího závodu mužů

11:55 Skoky na lyžích, SP Ljubno – střední můstek žen

12:00 Biatlon, SP Oberhof – stíhací závod mužů

12:35 Severská kombinace, SP Otepää – běh na 10 km mužů

12:55 Cyklokros, MČR Ostrava – muži elite

12:55 Snowboarding, SP Scuol – paralelní obří slalom

13:00 Boby, ME Svatý Mořic – 1. kolo dvojbobu mužů

13:25 Severská kombinace, SP Otepää – běh na 5 km žen

13:25 Alpské lyžování, SP Adelboden – 2. kolo obřího slalomu mužů

13:55 Rychlobruslení, ME Tomaszów Mazowiecki – sprint družstev mužů, 500 metrů žen

14:00 Biatlon, SP Oberhof – nástřel štafety žen

14:25 Biatlon, SP Oberhof – štafeta žen

14:30 Boby, ME Svatý Mořic – 2. kolo dvojbobu mužů

15:00 Rychlobruslení, ME Tomaszów Mazowiecki – 5000 metrů mužů

15:55 První hokejová liga, SC Kolín – VHK Vsetín

16:05 Skoky na lyžích, SP Zakopané – týmový závod mužů

16:20 Rychlobruslení, ME Tomaszów Mazowiecki – 1500 metrů žen

17:25 Snowboarding, SP Aspen – slopestyle

20:55 Freestyle lyžování SP Aspen – U rampa

