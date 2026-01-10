Zimní sezona s vrcholem v olympijské Itálii pokračuje ve zběsilém tempu a s programem si zahrává počasí. Skoky sdruženářů i sdruženářek v Otepää byly zrušeny. Patrícia Tajcnárová poprvé v sezoně postoupila do druhého kola monobobů, ve Svatém Mořici obsadila 18. místo. Obří slalom mužů v Adelbodenu vede po prvním kole Švýcar Marco Odermatt. Ester Ledecká absolvuje sjezd v Zauchensee, biatlonisté a biatlonistky bojují v Oberhofu, v nabídce nechybí ani domácí mistrovství v cyklokrosu nebo mistrovství Evropy v rychlobruslení.
ŽIVĚSobota bohatá na zimní sporty. V Zauchensee se jede sjezd i s Ledeckou
Kanaďan Kingsbury má 100. vítězství
Kanaďan Mikaël Kingsbury vybojoval na domácí půdě ve Val St. Come 100. vítězství v závodech Světového poháru v jízdě v boulích. Devítinásobný mistr světa dosáhl této hranice jako pátý lyžař v historii.
Před ním se to povedlo norským běžcům Marit Björgenové a Johannesi Hösflotu Klaebovi, americké slalomářce Mikaele Shiffrinové a Švýcarce Conny Kisslingové, která kombinovala několik disciplín akrobatického lyžování.
"Je to neskutečné. Nemůžu najít slova, abych to popsal," řekl dojatý Kingsbury. "Věděl jsem, že by to doma mohlo vyjít. Nemohl jsem jet v Ruce, což je jedna z mých nejoblíbenějších tratí. Příprava nebyla ideální, ale každou jízdou jsem se zlepšoval," uvedl třiatřicetiletý Kanaďan.
Ženy kvůli nepříznivému počasí závod nejely a výsledky určila kvalifikace. Australanka Jakara Anthonyová si vítězstvím upevnila první místo v seriálu.
Sobotní nabídka přenosů na ČT sport a ČT sport Plus
9:00 Boby, ME Svatý Mořic – 1. kolo monobobů
9:25 Severská kombinace, SP Otepää – střední můstek mužů
10:25 Alpské lyžování, SP Adelboden – 1. kolo obřího slalomu mužů
10:30 Boby, ME Svatý Mořic – 2. kolo monobobů
10:40 Severská kombinace, SP Otepää – střední můstek žen
11:25 Alpské lyžování, SP Zauchensee – sjezd žen
11:30 Biatlon, SP Oberhof – nástřel stíhacího závodu mužů
11:55 Skoky na lyžích, SP Ljubno – střední můstek žen
12:00 Biatlon, SP Oberhof – stíhací závod mužů
12:35 Severská kombinace, SP Otepää – běh na 10 km mužů
12:55 Cyklokros, MČR Ostrava – muži elite
12:55 Snowboarding, SP Scuol – paralelní obří slalom
13:00 Boby, ME Svatý Mořic – 1. kolo dvojbobu mužů
13:25 Severská kombinace, SP Otepää – běh na 5 km žen
13:25 Alpské lyžování, SP Adelboden – 2. kolo obřího slalomu mužů
13:55 Rychlobruslení, ME Tomaszów Mazowiecki – sprint družstev mužů, 500 metrů žen
14:00 Biatlon, SP Oberhof – nástřel štafety žen
14:25 Biatlon, SP Oberhof – štafeta žen
14:30 Boby, ME Svatý Mořic – 2. kolo dvojbobu mužů
15:00 Rychlobruslení, ME Tomaszów Mazowiecki – 5000 metrů mužů
15:55 První hokejová liga, SC Kolín – VHK Vsetín
16:05 Skoky na lyžích, SP Zakopané – týmový závod mužů
16:20 Rychlobruslení, ME Tomaszów Mazowiecki – 1500 metrů žen
17:25 Snowboarding, SP Aspen – slopestyle
20:55 Freestyle lyžování SP Aspen – U rampa