Zdráhalová: Závod jsem chtěla dobře rozjet. Za druhé místo jsem šťastná


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová získala na Mistrovství Evropy na trati 1500 metrů svou historicky první medaili. V přímém souboji s Norkou Ragne Wiklundovou dojela do cíle na druhém místě, a jelikož žádná z dalších soupeřek nepředvedla rychlejší čas, mohla se radovat ze stříbra.

„Je to hrozně zvláštní. Jsou to moje první stupně, první medaile a nevím, co k tomu říct,“ uvedla Zdráhalová po závodě. „Do závodu jsem šla s tím, že to musím (dobře) rozjet, protože Ragne je hrozně dobrá soupeřka. Byla jsem ale ráda, že jsem s ní jela, protože vím, že spolu dokážeme jet. Nevěřila jsem ale v to, že bych mohla skončit druhá, přiznala.

Svěřenkyně trenéra Petra Nováka uvedla, že i s ohledem na takzvaně těžký led se snažila až do samotného závěru bojovat. Nakonec prohrála o 29 setin sekundy. „Říkala jsem si, že v posledním kole uvidíme, jak to bude vypadat. Věděla jsem, že do toho dá všechno. Měla jsem ji ale před sebou, takže jsem se ji snažila stáhnout. Bohužel první místo nedopadlo, já jsem ale šťastná za druhé,“ řekla Zdráhalová k souboji s Wiklundovou.

2 minuty
Moje první medaile. Nádhera, řekla Zdráhalová se stříbrem na krku
Zdroj: ČT sport

Na velké akci zažila Zdráhalová své první stupně vítězů. Radost měla z toho, že u jejího úspěchu byla rodina i její životní partnerka, trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková. „Vždy jsem sledovala a užívala si, když byla Martina na stupních. Říkala jsem si, že je krásné ji tam vidět a teď jsem tam stála já. Říkala jsem si, ježiš, co tady dělám? Koukám dolů mezi lidi a tam stojí Martina, trenér, mamka s taťkou. Bylo to zvláštní a krásné, jak to člověk nemá zažité. Jsem ráda, že se to povedlo,“ uvedla.

V neděli ji čeká závod na 1000 metrů, kde bude také patřit mezi medailové aspirantky. „Bude to zase jiný závod, o kolo kratší. Bude záležet na tom, jak mi sedne. Budu se snažit podat co nejlepší výkon a uvidíme, co z toho bude,“ dodala Zdráhalová.

Nedělní program na ME v rychlobruslení

  • stíhačka družstev žen
  • 1500 m mužů
  • 1000 m žen
  • 500 m mužů
  • závody s hromadným startem mužů i žen

