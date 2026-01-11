Finišman Vítězslav Hornig dovezl českou štafetu na skvělém šestém místě s odstupem pouhých 25 sekund na vítězné Nory. Vetle Christiansen ve finiši předčil Francouze Erica Perrota. Na bronzovém stupínku byli Švédové. Biatlonový program v Oberhofu završí stíhačka žen. Přímý přenos sledujte na ČT sport od 14:25.
AKTUALIZUJEMEČeská štafeta ve strhujícím závodu skončila šestá, v Oberhofu slavili Norové
Závod vrcholil dramatickým dojezdem, ve kterém bojovala o cenné kovy pětice štafet. V cíli je dělilo pět sekund. Christiansen zvládl souboj s Perrotem i taktickou bitvu s dalšími favority. Giacomel dovezl Itálii na čtvrtém místě, domácí Němci se museli spokojit s pátou příčkou.
České kvarteto ve složení Tomáš Mikyska, Michal Krčmář, Jonáš Mareček a Vítězslav Hornig podalo velmi kvalitní vyrovanný výkon, v sluncem zalitém zasněženém a mrazivém Oberhofu se dokázali vyhnout trestnému kolu.
„Určitě jsme spokojený. Možná jsem měl nejlepší lyže ze všech,“ podotkl Mikyska, pátý nejrychlejší na trati na svém úseku. „První kolo jsme jeli pohodu a třetí kolo se za to vzalo. Po včerejším závodu nebylo jisté, že pojedu, protože noha bolela,“ popsal mírné zdravotní problémy.
„Měl jsme na ležce velké hoňky. Cvaknul jsem, ale zjistil jsme, že to bylo nahoře a dole, takže to bylo zbytečné,“ vrátil se Krčmář ke střelbě, kde se jen těsně vyhnul nepopulární cestě na trestný okruh.
Co se dělo na trati
Mikyska po bezchybné ležce jednou dobíjel vestoje. Ostatní pálili přesně, boj o čelo byl velice vyrovnaný. Freye zdržel pád, když zaškobrtl o vystouplý vrut, který připevňuje podložku na střelnici.
Krčmář přebíral štafetu na čtvrtém místě se ztrátou pouhých 16 sekund na čelo. Na třetí střelbě se překvapivě hodně chybovalo, Krčmář musel třikrát dobíjet, ale propadl se na třináctou pozici. Francouz Jacquelin naopak musel jet 150 metrů navíc.
Jacquelina napodobil na čtvrté střelbě Nor Dale-Skjevdal, ten musel dokonce na dva okruhy. Perfektní rychlopalbou se do vedení dostal Rakušan Eder. Najednou byli Češi zpět v boji o přední pozice, Krčmář ztrácel necelých dvacet sekund.
V polovině závodu vedli Švýcaři, Krčmář po trati letěl a Marečkovi předával druhý s odstupem necelých šesti sekund. Mareček dobil vleže tři náboje. Vedli Němci, Nor Uldal a Francouz Fillon Maillet stahovali manko společně. Do stojky už stačili Marečka předjet.
Švéd Ponsiluoma jel druhé kolo velmi rozvážně a vyplatilo se, připojil se k německé štafetě, která ztratila náskok. V závěsu už byl Uldal a s mírným odstupem Francie. Mareček díky rychlé a přesné střelbě poskočil na pátou pozici. Na trati bojoval a Horniga vyslal jak o šestý do úseku ve dvojici s lídrem Světového poháru Italem Giacomelem.
Samuelsson na prvním stavu třikrát zaváhal, strávil na podložce hodně času a propadl se na čtvrté místo. Hornig si s jedním dobíjením udržoval zhruba půlminutové manko na čelo.
Závěrečnou položku zvládl nejlépe Francouz Perrot a bojoval o vítězství s Norem Christiansenem. Hornig nezaváhal, ale na medailové pozice to bylo daleko a jel osamoceně šestý.