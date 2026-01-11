Stíhací závod žen v zasněženém Oberhofu suverénně ovládla s jediným trestným kolem švédská biatlonistka Elvira Öbergová. Markéta Davidová zůstala po čtyřech trestných kolech patnáctá, Tereza Voborníková si po dvou chybách na střelnici polepšila o 13 příček na šestnácté místo.
SESTŘIHStíhačce v Oberhofu kralovala Elvira Öbergová, obě Češky jsou ve druhé desítce
Elvira Öbergová se stala královnou první zastávky biatlonového SP v kalendářním roce 2026. Po druhé položce vleže sice musela na jedno trestné kolo, ale dostihnout se nenechala. Vyhrála o 16,6 sekundy před vedoucí ženou této disciplíny Suvi Minkkinenovou z Finska. Na třetí místo se ze třinácté příčky po sprintu posunula starší ze sester Öbergových Hanna, která v závěrečném běžeckém okruhu předstihla Francouzku Julii Simonovou.
Mistryně světa z vytrvalostního závodu v roce 2021 Davidová si situaci zkomplikovala dvěma chybami na úvodní položce, po které se propadla na 26. místo. Pak udělala na každé položce vestoje po jedné chybě a vrátila se na pozici, z níž do závodu vybíhala. Na vítězku ztratila bezmála dvě a půl minuty.
„Samozřejmě ta první položka mě mrzí. Co se stalo, moc nevím. Myslím, že jsme dneska měli super lyže, to bylo fajn,“ řekla po závodě. „Trošku mě mrzí, že jsem kolem sebe nikoho neměla, takže jsem jela spíš sama,“ dodala. „Já jsem jela sama až čtvrté kolo a fakt to bylo znát, protože tady na stadionu hodně foukal vítr a tam člověk určitě sám jet nechtěl," přidala se Voborníková.
„U Makuly to na první položce bylo asi ovlivněné větrem, to si musíme vyhodnotit,“ soudí trenér Lukáš Dostál s tím, že děvčata předvedla dobré výkony na trati i střelnici. „Myslím, že to byl povedený závod,“ zhodnotil.
Davidová v závěru na trati Voborníkovou předstihla a nechala ji za sebou o 2,1 sekundy. Voborníková vleže nechybovala, po každé střelbě vestoje musela na jedno trestné kolo. Stejně jako Davidová chválila materiál. "Mně se tady jely pocitově dobře všechny tři závody a dneska se to podpořilo dobrými lyžemi. Najednou mám super pocit i z toho závodu," pochvalovala si.
Další zastávkou Světového poháru bude příští týden německý Ruhpolding, pak už následuje Nové Město na Moravě.
SP v biatlonu v Oberhofu – stíhací závod žen:
SP v biatlonu v Oberhofu – stíhací závod žen:
1. E. Öbergová (Švéd.) 31:38,5 (1), 2. Minkkinenová (Fin.) -16,6 (1), 3. H. Öbergová (Švéd.) -1:04,5 (2), 4. Simonová (Fr.) -1:15,5 (3), 5. Preussová (Něm.) -1:20,7 (2), 6. Braisazová-Bouchetová (Fr.) -1:21,8 (2), ... 15. Davidová -2:27,4 (4), 16. Voborníková (obě ČR) -2:29,5 (2).
Průběžné pořadí SP (po 10 z 21 závodů): 1. Jeanmonnotová (Fr.) 553, 2. Minkkinenová 503, 3. Kirkeeideová (Nor.) 487, 4. Magnussonová (Švéd.) 441, 5. E. Öbergová 420, 6. H. Öbergová 395, ... 23. Voborníková 156, 26. Davidová 145, 27. Charvátová (ČR) 136.