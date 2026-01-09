Na více než dva týdny se Světový pohár odmlčel a mnohdy je to pro fanoušky dlouhá doba, nebýt bez biatlonu. Závodníci to mají jinak. V probíhající sezoně – a zvláště pak té olympijské – není radno nic podcenit. Řada z nich proto trénovala i během svátků. Přímé přenosy a zpravodajství z elitního seriálu sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Biatlonisté nikdy nespí. Krčmář trávil svátky v Anterselvě, Jislová doháněla manko v Novém Městě
Michal Krčmář už dopředu avizoval, že během Vánoc zamíří do Itálie, která už za necelý měsíc hostí olympijské hry.
A tak se také stalo. „Na druhý svátek vánoční jsme s rodinou odjeli do Anterselvy, kde jsem měl už skoro rok domluvený ubytování a všechno,“ říká nejzkušenější český biatlonista.
A byla to podle něj skvělá volba. „Super, protože jsme měli krásný počasí, užil jsem si čas s rodinou. Když to řeknu, tak jsme odjeli od toho všeho doma a prostě jsme měli čas pro sebe,“ těší Krčmáře, jinak osmnáctého muže sprintu v Oberhofu.
Ten tak nejen trénoval, ale byl i se svými nejbližšími. „A to je podstatná věc. Bylo to skvělý, takže za to jsem moc rád,“ dodává v rozhovoru pro ČT sport.
Mikuláš Karlík zamířil s Terezou Voborníkovou do slovinského sportovního centra Triglav. „Byly tam nějaký dva kilometry, ale my jsme potřebovali dohnat vejšku, kdy jsme v ní vlastně od říjnového soustředění v Anterselvě nebyli, a olympiáda ve vejšce je.“
Primárním cílem podle něj bylo nahnání krvetvorby. „A proto jsme byli na Pokljuce,“ doplňuje Karlík. Ve sprintu mu patřilo až 77. místo.
Jessica Jislová absentovala před svátky ve francouzském Annecy, předtím absolvovala úvodní dva podniky SP v Östersundu a Hochfilzenu. Poté ovšem dala přednost přípravě na další část sezony.
„Z Hochfilzenu jsem odjela do Ridnaun a potom jsem byla o Vánocích v Novém Městě. Vrátila jsem se tak nějak k základům a snažila jsem se trošku dohánět manko, co mám ještě z léta,“ vysvětluje.
„Tak nějak si budu hlídat to, co jsem vlastně dělala teďka v tréninku. Doufám, že si trochu vylepším pocit z těch závodů oproti tomu loňskému roku,“ uvedla ještě před čtvrtečním sprintem, kde nakonec obsadila 69. příčku a do nedělní stíhačky se tak nekvalifikovala. Rozjíždět ovšem bude sobotní štafetu.
V České republice trénovali také Tomáš Mikyska a Jonáš Mareček, naopak Lucie Charvátová se připravovala v rakouském Seefeldu a Markéta Davidová v Obertilliachu. „Holky udělaly dobře, když se po Vánocích rozdělily,“ komentoval to trenér Lukáš Dostál pro svazový web.
Davidová a Mikyska se navíc zúčastnili tradiční exhibice dvojic v Gelsenkirchenu a skončili šestí. Zvítězili domácí Němci Justus Strelow a Janina Hettichová-Walzová, na které ztratilo české duo přes dvě minuty.