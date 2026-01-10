České kvarteto ve složení Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Markéta Davidová a Tereza Voborníková skončilo v Oberhofu jedenácté. Štafetový závod s velkým náskokem opanovaly Francouzky. Druhé skončily Norky, třetí domácí reprezentantky.
SESTŘIHFrancouzky a pak dlouho nic. Češky dojely po třech trestných kolech jedenácté
Dva trestné okruhy zapsala Charvátová, jedno přidala i Davidová. Češky tentokráte nepatřily ani mezi nejrychlejší na trati, povětšinou se pohybovaly za elitní desítkou. Na vedoucí Francii ztratily v cíli bezmála čtyři minuty.
„Mrzí nás, že jsme nedokázali udržet kontakt s ostatními. Nevyšlo nám to na trati ani na střelnici,“ shrnul trenér Lukáš Dostál.
„Udělala jsem všechno, co bylo v mých silách. Jsem ráda, že jsem zastřílela dobře,“ podotkla Jislová po dvou nulách. Na trati se ale očividně trápila. „Čím je větší zima, tím je sníh pomalejší,“ doplnila.
Střelnice v Durynském lese byla tradičně zrádná především vinou větrných poryvů. „Jsem zklamaná, určitě to bylo zvládnutelné,“ podotkla Charvátová ke střelbě, při které neskolila dva terče. „V klidných podmínkách to už třeba zvládám, ale dneska to bylo náročné,“ doplnila.
„Nebyl to můj den. Mrzí mě to dobití, čekala jsem, přišel poryv,“ popsala Davidová střelbu vestoje, po které musela na trestný okruh. „Necítila jsme se dobře ani na trati,“ posteskla si s tím, že neví, čím by to mohlo být.
Poprvé byla v roli finišmanky Voborníková. Pozice však výrazněji nevylepšila. „Přijela jsem na stojku a zkusila jsem to. Na poslední rány mi začal foukat vítr. Bohužel se mi to výrazně posunout nepodařilo,“ doplnila česká reprezentantka.
Co se dělo na trati
Jislová rozjela závod pomaleji, na střelnici mířila přesně. Daleko před ostatními svištěla Jeanmonnotová. Švédka Magnussonová měla problémy se zbraní na první střelbě a musela stahovat manko. Jislová v posledním kole ztratila přes dvacet sekund a celkově měla na svém úseku až 16. čas, na nejrychlejší Jeanmonnotovou ztratila v souhrnu přes minutu.
Charvátová vyrazila do svého úseku z 12. pozice. Vleže musela dvakrát dobíjet a polepšila si o jedno místo. Časově na čelo ztrácela. Kuzminová pozvedla Slovensko na druhé místo, Švédky se dál trápily.
Po čtvrté střelbě bylo rušno na trestném kole a dvakrát si ho obkroužila i Charvátová. Na dvanáctém místě odjela se ztrátou za stále vedoucími Francouzkami dvě minuty a dvacet sekund. Slovenky se v polovině závodu držely na senzačním druhém místě.
Davidová měla za úkol vylepšit patnáctou pozici. Po ležce, na které jednou dobíjela, začala atakovat desítku. Dokonale se vrátily do hry Němky, a to i s trestným kolem na kontě. Hettichová Walzová odjížděla po stojce druhá. Davidová musela na trestné kolo a z útoku na rozšířené pódium se stala hra o desítku.
Za poslední členkou francouzské štafety Simonovou zněla více než minutová prázdnota. Němky bojovaly s Norskem o stříbro. Kirkeeidová za dvacet sekund zvládla závěrečnou položku s přehledem a o pořadí na stupních vítězek bylo jasno. Voborníková po nule na ležce minula dva poslední terče vestoje a pokračovala jako dvanáctá. V posledním kole ještě stačila předjet Slovenku Machyniakovou.
Výsledky štafety biatlonistek v Oberhofu
1. Francie (Jeanmonnotová, Michelonová, Braisazová-Bouchetová, Simonová) 1:18:21,9 (0+8), 2. Norsko (Johansenová, Tandrevoldová, Knottenová, Kirkeeideová) -53,7 (1+7), 3. Německo (Grotianová, Tannheimerová, Hettichová-Walzová, Preussová) -1:28,4 (1+13), 4. Finsko -2:07,7 (3+9), 5. Švédsko -2:42,8 (2+16), 6. USA -2:56,9 (0+9), ...11. Česko (Jislová, Charvátová, Davidová, Voborníková) -3:53,8 (3+11).