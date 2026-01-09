Návrat na evropský šampionát po pěti letech trojnásobné olympijské šampionce další medaili nevynesl. Martina Sáblíková v polském Tomaszówě Mazowieckém skončila na trati 3000 metrů se ztrátou přes dvě sekundy na bronz těsně pod stupni vítězek. Letošní formu i první místo potvrdila Norka Ragne Wiklundová.
Sáblíková třináctou medaili na ME nezískala, na trojce skončila čtvrtá
Trojnásobná olympijská šampionka Sáblíková se ve své rozlučkové sezoně představila na kontinentálním šampionátu poprvé od roku 2021. Světová rekordmanka porazila v poslední osmé rozjížďce Italku Francescu Lollobrigidaovou, ale na stupně vítězů nedosáhla.
„Čtvrté místo bych asi hodnotila pozitivně. Ale s ohledem na to, jaké se jely časy a spousta závodnic tady není, tak musím říct, že čas a projev jízdy pro mě byly zklamáním,“ řekla Sáblíková a poukázala na slabší konkurenci na ME oproti například Světovému poháru.
Na bronz ztratila osmatřicetiletá česká reprezentantka časem 4:08,071 více než dvě sekundy. V Polsku se tak Sáblíkové nepodařilo rozšířit sbírku 12 medailí z mistrovství Evropy ve víceboji. Na ME na jednotlivých tratích startovala dosud pouze jednou a v roce 2020 byla na trojce stejně jako nyní čtvrtá.
V trénincích se přitom v Polsku cítila dobře. „I příprava byla dobrá. Jen závod se mi nepovedl. Začala jsem ulitým startem, takže jsem asi byla nervózní a nechápu proč. I když je to Evropa, tak normálně takhle nervózní nebývám. Dnes se mi to nepovedlo,“ uznala Sáblíková s tím, že poslední tři kola měla jet jinak. „Neříkám, že bych se posunula, asi bych i tak byla čtvrtá, ale mohla jsem jet čas 4:06 a bylo by to o něčem jiném,“ řekla.
Mistrovství Evropy v rychlobruslení v Tomaszówě Mazowieckém (Polsko):
Muži:
1000 m: 1. Žurek (Pol.) 1:08,551, 2. Prins (Niz.) 1:09,354, 3. Liiv (Est.) 1:09,610.
Stíhací závod družstev: 1. Itálie 3:40,960, 2. Nizozemsko 3:45,669, 3. Norsko 3:47,153.
Ženy:
3000 m: 1. Wiklundová (Nor.) 4:00,548, 2. Tasová (Belg.) 4:05,266, 3. In 't Hofová (Niz.) 4:05,913, 4. Sáblíková 4:08,071, ...15. Korvasová (obě ČR) 4:22,387.
Sprint družstev: 1. Polsko 1:27,076, 2. Belgie 1:32,650, 3. Německo 1:34,521.
To, že dokázala porazit zkušenou Italku Lollobrigidaovou, která bude na olympiádě v Miláně obhajovat na trojce stříbro z Pekingu, nepovažuje za důležité. „Uvidíme, co se stane na olympiádě. Ona se v sezoně nechci říct trápí, ale taky jí to úplně nejde. Není to o tom, že bych získala skalp, ale je mi to spíše líto. Je na ní vidět, že se zatím spíše trápí,“ uvedla Sáblíková.
Wiklundová potvrdila formu
Vedoucí žena Světového poháru Wiklundová překonala o dvě sekundy vlastní rekord dráhy a časem 4:00,548 vyhrála o 4,72 sekundy před Belgičankou Sandrine Tasovou. Bronz získala Nizozemka Sanne In 't Hofová, za níž Sáblíková zaostala o 2,16 sekundy. Druhá česká závodnice Lucie Korvasová skončila předposlední patnáctá.
Sáblíková se měsíc před olympijskými hrami účastnila ME z plného tréninku především proto, aby nevypadla ze závodního tempa. Ve startovním poli chyběly některé z jejích největších soupeřek, na příklad kompletní trio Nizozemek kvalifikovaných na hry v Miláně.
V Polsku by se ještě Sáblíková měla představit ve stíhačce družstev. Vedoucí muž Světového poháru na dlouhých tratích Metoděj Jílek dal naopak přednost tréninku a na šampionátu nestartuje.