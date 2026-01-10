Vítězslav Hornig poskočil ve stíhačce biatlonistů v nezvykle zasněženém Oberhofu z devětatřicátého místa až na jedenácté, bodoval i osmnáctý Michal Krčmář. Vyhrál Ital Tommaso Giacomel a v čele Světového poháru vystřídal Nora Johana-Olava Botna, jenž v Německu nestartuje. V závodu plném zvratů dojel druhý Nor Martin Uldal, třetí skončil Švéd Sebastian Samuelsson.
Hornig poskočil ve stíhačce o 28 míst, závod plný zvratů vyhrál Giacomel
„Dneska mě ten závod extrémně bavil. Obrovská pochvala servisu, troufám si říct, že to bylo tak deset sekund na kolo,“ prohlásil v cíli usměvavý Hornig, který zaznamenal celkově sedmý nejlepší běžecký čas.
Na střelnici dvakrát chyboval, tím se řadil mezi vůbec nejlepší. „Hlídal jsem obě stojky. Podložky jsou zrádné, rychle namrzávají a podklouzávají nohy,“ přiblížil.
Giacomel vyhrál již potřetí za sebou. Před Vánoci v Annecy triumfoval v závodu s hromadným startem a ve čtvrtek zvítězil v emotivním sprintu v Oberhofu, prvním závodu po náhlém úmrtí svého blízkého přítele, norského reprezentanta Siverta Guttorma Bakkena.
Co se dělo na trati
Krčmář na první střelbě strávil bezmála pětatřicet sekund, ale všechny terče trefil. Mikyska se toho nebál a za 23 sekund rovněž všechno trefil. Přesný byl Mareček, na jedno trestné kolo musel jen Hornig. Do čela se vyšvihl Nawrath, protože Giacomel musel dvakrát kroužit. Nechybovalo se málo.
Krčmář si dával hodně záležet na každém výstřelu, leč na druhé položce jednou minul. Stejně tak Mikyska. Naopak Hornig se rychlopalbou posunul o deset příček do elitní třicítky. Mareček musel na jedno trestné kolo. Závodníci se se střelbou hodně potýkali, takže Nawrath zůstával v čele navzdory jednomu omylu. Na záda mu už dýchal Dale-Skjevdal.
K vidění bylo časté profukování dioptru, na stojkách se začal zvedat vítr. Krčmář si odstřelil naděje na lepší umístění třemi chybami, Mikyska se nulkou vyhoupl před něj, oba bojovali na konci třetí desítky. Nejlépe si stál osmnáctý Hornig, který absolvoval další trestné kolo. Mareček dopadl stejně a bodované pozice se mu začaly vzdalovat. Do popředí se dostali tři Norové: Uldal, Frey a Dale-Skjevdal.
Uldal dal šanci ostatním třemi chybami. Jenže Dal-Skjevdal šel na dvě kola a nejpevnější nervy prokázal Giacomel, který po třech dvojkách všechno vybílil. Na čele držel těsný náskok před Uldalem. Fenomenální posun předvedl s číslem 41 Ukrajinec Pidručnyj. V závěru měl hodně sil Samuelsson.
Hornig sebejistou nulou usiloval o pozici v nejlepší patnáctce, Krčmář si spravil chuť bezchybnou položkou, Mikyska na závěr zapsal dvě minely, Mareček jednu – oba skončili bez bodu v páté desítce.
Výsledky stíhacího závodu biatlonistů v Oberhofu
Výsledky stíhacího závodu biatlonistů v Oberhofu
1. Giacomel (It.) 37:15,4 (6 trest. kol), 2. Uldal (Nor.) -4,5 (4), 3. Samuelsson (Švéd.) -8,8 (6), 4. Dale-Skjevdal (Nor.) -11,4 (5), 5. Ponsiluoma (Švéd.) -12,4 (6), 6. Fillon Maillet (Fr.) -14,0 (4), ...11. Hornig -36,7 (2), 18. Krčmář -1:22,8 (4), 41. Mikyska -3:17,2 (3), 47. Mareček (všichni ČR) -3:50,0 (4).
Průběžné pořadí (po 10 z 21 závodů): 1. Giacomel 611, 2. Botn (Nor.) 560, 3. Perrot (Fr.) 529, 4. Samuelsson 505, 5. Dale-Skjevdal 380, 6. Fillon Maillet 375, ...19. Hornig 197, 24. Krčmář 142, 42. Karlík 47, 62. Mareček 20, 77. Mikyska 8, 83. Štvrtecký (všichni ČR) 4.