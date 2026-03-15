Adamczyková dojela v Montafonu po pádu osmá, lyžaři přišli v Courchevelu o další super-G


15. 3. 2026 | Zdroj: ČTK, ČT sport
Zdroj: ČT sport

Sezona plná zimních sportů pokračuje. Slalomářky bojují v Aare, do druhého kola postoupila Martina Dubovská. Naopak lyžaře nepustily v Courchevelu na trať super-G přívaly nového sněhu. V Otepää pokračuje Světový pohár v biatlonu smíšenými štafetami, vrcholí paralympiáda v Itálii. Eva Adamczyková skončila v Montafonu po pádu osmá.

Adamczyková byla v sobotní kvalifikaci čtvrtá a do vyřazovacích rozjížděk se dostala jako jediná z českého týmu na tomto SP. Ve čtvrtfinále měla skvělý start a bezpečně postoupila společně s mistryní světa z roku 2021 a olympijskou šampionkou v týmech Charlotte Bankesovou. Vypadla naopak bronzová z Livigna Michela Moioliová z Itálie.

Také v semifinále Adamczyková vyrazila nejrychleji, ale pak se před ni dostaly Siegenthalerová s Bankesovou a odsunuly ji na nepostupovou pozici. Dvaatřicetiletá Češka na ně sice ještě útočila, ale závěrečný skok se jí nepovedl a skončila čtvrtá. Ani tentokráte se tak v této sezoně SP, kdy se vrací po mateřské pauze, nedostala do velkého finále.

Pád Adamczykové v malém finále v Montafonu
Zdroj: ČT sport

V souboji o páté místo přišla Adamczyková brzy o šanci na úspěch, když zřejmě zavadila o prkno Francouzky Léy Castaové a spadla. Castaová vzápětí zabrzdila a otočila se, jestli je Češka v pořádku. Krajanku Manon Petitovou Lenoirovou a Švýcarku Luanu Bianchiovou nechala odjet. Pak volným tempem dojely Castaová i Adamczyková do cíle.

Ve finále se radovala vítězka kvalifikace Sina Siegenthalerová. Porazila olympijskou šampionku Josie Baffovou z Austrálie, třetí skončila Bankesová. V mužském závodě se Jakob Dusek skvělým manévrem dostal ze čtvrtého místa na první a dojel do cíle před Němcem Leonem Ulbrichtem a Francouzem Aidanem Cholletem.

Slalom v Aare vede po prvním kole Shiffrinová

Druhé kolo slalomu v Aare pojede také Martina Dubovská. Postoupila z 27. místa a na průběžně vedoucí Mikaelu Shiffrinovou má ztrátu 2,92 sekundy. Čtyřiatřicetiletá česká lyžařka v olympijské zimě v seriálu bodovala jen ve Špindlerově Mlýně.

Jízda Martiny Dubovské v 1. kole slalomu v Aare
Zdroj: ČT sport

Shiffrinová, jež vede také celkové hodnocení SP, zvládla v Aare první kolo o půl sekundy rychleji než druhá Emma Aicherová. Všestranná Němka ztrácí 51 setin, dalších šest setin třetí Rakušanka Katharina Truppeová.

Jízda Mikaely Shiffrinové v 1. kole slalomu v Aare
Zdroj: ČT sport

Koudelka nepostoupil v Oslu ani do druhého závodu

Roman Koudelka se nedostal na velkém můstku na Holmenkollenu ani do druhého závodu Světového poháru skokanů na lyžích. Stejně jako v pátek skončil dnes v kvalifikaci. Tentokrát přidal čtyři a půl metru a s výkonem 113 metrů a známkou 89,5 bodu obsadil 59. místo.

Náladu si spravil po sobotním nepovedeném závodu, v němž neprošel do druhého kola, slovinský vítěz seriálu Domen Prevc. Dnes předvedl nejdelší let 137 metru a vyhrál.

Odermatt má po zrušeném super-G další glóbus

Zatímco v sobotu panovala v Courchevelu špatná viditelnost, v neděli nebyla trať bezpečná po přívalu sněhu. Malý křišťálový glóbus za hodnocení disciplíny tak počtvrté získal Švýcar Marco Odermatt, jenž je zároveň celkovým vítězem seriálu a obhájil také malý glóbus za sjezd.

V sobotu lyžaře zastavilo sněžení a mlha. V neděli měl Zabystřan se startovním číslem 1 závod zahájit, ale federace FIS po dohodě s organizátory ráno informovala o zrušení bez náhrady. Super-G tak mají muži na programu už jen při finále Světového poháru za týden v Norsku v Kvitfjellu.

Úřadující mistr světa Odermatt má v čele pořadí disciplíny před Rakušanem Vincentem Kriechmayrem nedostižný náskok 158 bodů. Zabystřanovi, senzačnímu vítězi prosincového superobřího slalomu ve Val Gardeně, patří osmé místo. Hvězdný Švýcar může navíc opět ovládnout i hodnocení obřího slalomu. Velkých glóbů už má Odermatt pět, malých jedenáct. Dominuje posledních pět sezon.

  12:44
    Snowboarding Krátké

    V mužském závodě SP snowboardistů v Montafonu zvítězil Rakušan Jakob Dusek. Skvělým manévrem se dostal ze čtvrtého místa na první a dojel do cíle před Němcem Leonem Ulbrichtem a Francouzem Aidanem Cholletem.

  12:32
    Fotbal Krátké

    Fotbalisté Opavy prohráli v 19. kole druhé ligy na Žižkově 0:1 a můžou přijít o třetí místo. Mají 35 bodů stejně jako čtvrtý Artis, který v pondělí čeká brněnské derby s vedoucí Zbrojovkou. Jediný gól pod televizní věží padl ve 40. minutě, kdy se trefil Petrák.

  12:17
    Motorsport Krátké

    Japonský jezdec Takamoto Kacuta vyhrál Safari rallye Keňa a vybojoval první triumf v mistrovství světa. I ve třetím závodě sezony zvítězila Toyota.

Přehled nedělních přenosů ze zimních sportů na ČT sport a ČT sport Plus

9:00 Paralympijské hry: Alpské lyžování, 1. kolo slalomu mužů

9:00 Paralympijské hry: Klasické lyžování, 20 km volně sedících

9:25 Alpské lyžování, SP Aare – 1. kolo slalomu žen

10:20 Paralympijské hry: Klasické lyžování, 20 km volně stojících

10:25 Severská kombinace, SP Oslo – skoky žen z velkého můstku

11:00 Snowboarding, SP Montafon – snowboardcross (ČT sport)

11:15 Severská kombinace, SP Oslo – skoky mužů z velkého můstku

11:35 Biatlon, SP Otepää – nástřel smíšené štafety dvojic

11:45 Paralympijské hry: Klasické lyžování, 20 km volně nevidomých

12:50 Paralympijské hry: Alpské lyžování, 2. kolo slalomu mužů

12:00 Paralympijské hry: Parahokej Čína – Česko

12:25 Alpské lyžování, SP Aare – 2. kolo slalomu žen

12:35 Biatlon, SP Otepää – smíšená štafeta dvojic

13:10 Severská kombinace, SP Oslo – běh na 5 km žen

13:40 Biatlon, SP Otepää – nástřel smíšené štafety

13:45 Severská kombinace, SP Oslo – běh na 10 km mužů

14:15 Skoky na lyžích, SP Oslo – velký můstek žen

14:40 Biatlon, SP Otepää – smíšená štafeta

16:00 Paralympijské hry: Parahokej USA – Kanada

16:10 Skoky na lyžích, SP Oslo – velký můstek mužů

18:35 MS v short tracku

18:55 Snowboarding, SP Val Saint-Come – paralelní obří slalom

20:30 Paralympijské hry: Slavnostní zakončení

