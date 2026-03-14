Kateřina Janatová obsadila desáté místo v závodě na 50 kilometrů volnou technikou na Světovém poháru v Oslu, triumfovala Frida Karlssonová. Mezi muži zvítězil Einar Hedegart, Michal Novák doběhl patnáctý. Zuzana Maděrová vypadla v paralelním obřím slalomu snowboardistek v Kanadě ve čtvrtfinále a skončila pátá. Julia Scheibová vyhrála obří slalom v Aare a s předstihem si zajistila malý křišťálový glóbus. Česká skokanka na lyžích Klára Ulrichová bodovala na Holmenkollenu na 28. místě.
Triumfovali Norové, kteří obsadili prvních osm příček, zvítězil Hedegart před Haraldem Östbergem Amundsenem a Martinem Löwströmem Nyengetem. Ženám dominovaly Švédky, vyhrála Karlssonová před Linn Svahnovou a Jonnou Sundlingovou.
Janatová vybojovala druhý nejlepší výsledek v tomto ročníku Světového poháru. Lépe byla jen devátá v lednovém závodě na 10 kilometrů v Oberhofu. Na vítěznou Karlssonovou ztratila přes tři minuty.
Uspěla i díky povedenému finiši, ve kterém předčila několik soupeřek včetně Norky Evy Ingebrigtsenové. Tu za sebou nechala o 1,1 sekundy. Druhá česká závodnice Barbora Havlíčková obsadila 48. místo.
„Hodně náročné, asi nejtěžší závod v této sezoně,“ řekla Janatová na svazovém webu. „Docházely síly, sjezdy byly hodně vyplužené a lehce se v tom dala ztratit rovnováha. V posledních dvou kopcích jsem zkusila zrychlit a zjistila jsem, že odezva holek kolem mě moc nebyla a to mě dost povzbudilo do závěru. Nakonec z toho bylo desáté místo, což musím hodnotit kladně,“ dodala.
Šestadvacetiletá Karlssonová vyhrála závod jednoznačně, před druhou Svahnovou doběhla s náskokem minuty a 48 sekund. Triumf Švédek na Holmenkollenu dokonala Sundlingová, domácí Heidi Wengová skončila čtvrtá. Šestou příčku vybojovala Američanka Jessie Digginsová, která se výrazně přiblížila čtvrtému triumfu v celkovém hodnocení Světovém poháru.
Na startu mužského závodu chyběl jistý vítěz celkového hodnocení SP Nor Johannes Hösflot Klaebo. Jedenáctinásobný olympijský vítěz utrpěl při pádu ve čtvrtečním sprintu v Drammenu lehký otřes mozku a rozhodl se dnešní závod vynechat.
Devětadvacetiletý Novák vybojoval třetí nejlepší výsledek v pohárové sezoně, jeho maximem je šesté místo z prosincového sprintu na Tour de Ski v Toblachu. Za vítězným Hedegartem zaostal minutu a 53 sekund. Doběhl v identickém čase jako Ital Martino Carrolo a o tři desetiny sekundy porazil Švéda Gustava Berglunda.
„Patnácté místo celkově s přijatelnou ztrátou na čelo je dobrý výsledek. Jsem rád a hrdý za to, že nepřestáváme bojovat a jdu do toho i přes to, že tělo prostě není v ideálním rozpoložení,“ řekl Novák.
Druhý český reprezentant Adam Fellner se rozloučil 34. místem. „Z dnešní padesátky jsem byl nervózní, protože to byl můj poslední závod ve svěťáku. Od začátku se ale nejelo moc velké tempo, takže to bylo v pohodě. Začal jsem trošku pomaleji a dokázal jsem se ke konci posouvat dopředu, takže jsem relativně spokojený. Užil jsem si to a ukončil poměrně spokojeně,“ uvedl.
Čtyřiadvacetiletý Hedegart, který se vedle běžeckého lyžování věnuje také biatlonu, vyhrál ve Světovém poháru potřetí v sezoně. Uspěl také v prosinci v závodech na 10 km v Trondheimu a Davosu. Druhého Amundsena předčil ve finiši o čtyři desetiny, třetí Nyenget ztratil 1,1 sekundy. Za norskými běžci skončil jako nejlepší ze zbytku světa devátý Francouz Victor Lovera.
Světový pohár vyvrcholí příští týden třemi závody v americkém Lake Placid.
Maděrová skončila v Kanadě pátá
Týden po druhém místu ve slalomu na domácím SP ve Špindlerově Mlýně obsadila Maděrová třetí pozici v kvalifikaci. V prvním vyřazovacím kole česká favoritka jasně předčila Polku Olimpii Kwiatkovskou, která jízdu nedokončila.
Ve čtvrtfinále se totéž stalo Maděrové, jež hned na čtvrté brance vyjela z trati, a její soupeřce Flurině Bätschiové ze Švýcarska stačilo v poklidu dorazit do cíle. „Udělala jsem chybu a spadla jsem, ale i tak páté místo je super. Život jde dál, zítra už máme další závod, takže nahodit úsměv a dobrou náladu a pokračujeme,“ uvedla Maděrová. Adam Počinek skončil v mužském závodu v kvalifikaci.
V mužském velkém finále zvítězil Švýcar Dario Caviezel nad italským reprezentantem Edwinem Corattim. Mezi ženami se z triumfu radovala Němka Ramona Theresie Hofmeisterová, která překonala Japonku Cubaki Mikiovou. Bronz získali Lucia Dalmassová a Arnaud Gaudet.
Další obří slalom se v Québecu pojede v neděli, Světový pohár v alpském snowboardingu zakončí další víkend slalom ve Winterbergu.
Scheibová po páté výhře v sezoně slaví malý glóbus
Rakouska lyžařka vybojovala na Světovém poháru v Aare poprvé v kariéře malý křišťálový glóbus za obří slalom a ukončila desetileté čekání své země na triumf v této disciplíně. Jistotu získala po pátém vítězství v sezoně, po němž má v čele průběžného hodnocení nedostižný náskok 189 bodů.
„Je to neuvěřitelně skvělý pocit. Málokdy jsem ve druhém kole takhle bojovala,“ řekla Scheibová v cíli televizi ORF. „Dala jsem do toho všechno, protože jsem bezpodmínečně chtěla vyhrát,“ dodala sedmadvacetiletá lyžařka, jež ziskem trofeje navázala na krajanku Evu-Marii Bremovou z roku 2016.
Triumfem si navíc spravila chuť po nevydařených olympijských hrách, kde skončila bez cenného kovu. „Když máte takovou sezonu, přirozeně chcete medaili vyhrát, takže jsem se trochu trápila. Nicméně jsem to dokázala relativně rychle hodit za hlavu. Dnes to bylo důležité a dopadlo to dobře,“ dodala.
Scheibová vyhrála o 36 setin před Američankou Paulou Moltzanovou. Třetí Alice Robinsonová z Nového Zélandu ztratila už 76 setin.
Švýcarka Camille Rastová, která ještě mohla Scheibovou z druhého místa průběžného hodnocení ohrozit, vedení z prvního kola nepotvrdila a finále nedokončila. Už v úvodním kole skončila třetí z možných rivalek Sara Hectorová ze Švédska.
Rastová výpadkem ztratila i v boji o celkové vítězství ve Světovém poháru. Za vedoucí Mikaelou Shiffrinovou zaostává ze třetího místa o 223 bodů. Američanka po velké chybě v závěru prvního kola útočila ze 12. místa a nakonec dojela pátá.
Průběžně druhá Emma Aicherová, jež v Aare obsadila čtvrtou příčku, stáhla pět závodů před koncem sezony manko na Shiffrinovou na 120 bodů. Všestranná Němka navíc dokáže bodovat ve všech disciplínách od slalomu po sjezd.
Zabystřan a spol. přišli kvůli počasí o super-G v Courchevelu
Superobří slalom mužů na Světovém poháru v Courchevelu se nepojede. Mezinárodní lyžařská federace a francouzští pořadatelé závod zrušili kvůli nepříznivému počasí. Jan Zabystřan a spol. se nemohli postavit na start kvůli špatné viditelnosti způsobené sněžením a mlhou, předpověď navíc podle vyjádření FIS nedávala šanci na zlepšení podmínek.
Závod, který měl start naplánovaný na 11:00, byl bez náhrady vyškrtnut. V neděli je ve francouzském středisku na programu další super-G a pak už lyžaře čeká v této sezoně SP jen finále v Kvitfjellu a Hafjellu.
O vítězi disciplíny zatím není rozhodnuto. Švýcar Marco Odermatt, který si v pátek zajistil velký křišťálový glóbus za celkové prvenství a malý za sjezd, vede dva závody před koncem pořadí superobřího slalomu s náskokem 158 bodů před Vincentem Kriechmayrem z Rakouska.
Ulrichová postoupila v Oslu do druhého kola, vyhrála Prevcová
Už jistá vítězka Světového poháru skokanek na lyžích Nika Prevcová ovládla první z dvojice víkendových závodů v Oslu a 17. triumfem v sezoně znovu vylepšila vlastní rekord. Slovinská suverénka vyhrála po útoku z pátého místa po prvním kole. Česká reprezentantka Ulrichová bodovala na 28. místě.
Prevcová předvedla na Holmenkollenu ve finále nejdelší skok dne 127 metrů, kterým o devět metrů vylepšila svůj výkon z 1. kola. Japonku Nozomi Marujamaovou porazila o 2,4 bodu, třetí skončila domácí Anna Odine Strömová. Ulrichová skočila napoprvé 106,5 metru, v nevydařeném druhém kole ale přidala jen 102 metrů.
Deschwanden v 35 letech vyhrál v Oslu poprvé závod SP
Gregor Deschwanden si v Oslu připsal první výhru ve Světovém poháru v kariéře. Český reprezentant Roman Koudelka se do prvního ze dvou závodů na Holmenkollenu nekvalifikoval, již jistý vítěz seriálu Domen Prevc ze Slovinska nečekaně nepostoupil do 2. kola.
Deschwanden se díky skokům 132,5 a 130,5 metru triumfu dočkal po čtyřech druhých a dvou třetích místech a v 35 letech je nejstarším premiérovým vítězem závodu SP v historii.
Nečekaný bronzový medailista z olympijského závodu na středním můstku v Predazzu vyhrál o 1,4 bodu před Maximilianem Ortnerem, jenž neudržel vedení z prvního kola. Také třiadvacetiletý Rakušan si vylepšil maximum v elitním seriálu, v němž byl nejlépe dvakrát třetí. Na bronzové pozici dnes skončil Japonec Naoki Nakamura.
Závod se nevydařil suverénovi sezony Prevcovi, jehož v prvním skoku rozhodil vítr a skočil jen 117,5 metru. Obsadil tak až 42. místo, což je jeho nejhorší výsledek od závodu v Engelbergu v prosinci 2024.
Adamczyková v Montafonu zvládla s přehledem kvalifikaci
Eva Adamczyková obsadila v Montafonu čtvrté místo v kvalifikaci na nedělní závod Světového poháru ve snowboardcrossu. Majitelka kompletní olympijské medailové sbírky postoupila při návratu do seriálu jako jediná ze šestice českých reprezentantů. Na účast ve vyřazovacích jízdách nedosáhli v rakouském středisku Sára Strnadová, Jan Kubičík, Lukáš Pomykal, Vojtěch Trojan a Radek Houser.
Adamczyková po zisku stříbra na hrách v Livignu plánovaně vynechala závody SP v tureckém Erzurumu. Po olympiádě oznámila, že se zbytkem pohárového programu počítá.
V kalendáři už ale zbývají jen dva závody, protože po Montafonu se při finále seriálu v Mt. St. Anne pojede příští týden o body oproti původnímu plánu jen jednou. Kanadští pořadatelé v pátek na síti X oznámili, že kvůli „nepředvídatelným dodatečným nákladům a okolnostem“ museli zrušit závod naplánovaný na 29. března. Sezona tak vyvrcholí o den dříve a seriál, z kterého zcela vypadly závody v Isole a Gudauri, bude pouze sedmidílný.
Adamczyková v sobotu absolvuje v sezoně čtvrtý pohárový závod. Nejlépe zatím skončila hned v tom prvním v Cervinii, kde olympijská vítězka ze Soči 2014 při návratu do seriálu po mateřské pauze obsadila páté místo.