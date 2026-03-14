Stíhací závody biatlonistů v Otepää, výrazně ovlivněné silným větrem, vyhráli sebejistě Sturla Holm Laegreid a Lisa Vittozziová. Nor měl před druhým Emilienem Jacquelinem náskok dvou a půl minuty. Na třetí pozici skončil Martin Uldal. Nejlepším z Čechů byl navzdory šesti chybám na střelnici v cíli patnáctý Vítězslav Hornig. Po sedmi trestných kolech si vylepšil maximum ve Světovém poháru šestnáctý Mikuláš Karlík. Tereza Voborníková obsadila po odečtu času sedmnácté místo. Tomáš Mikyska, Michal Krčmář ani Lucie Charvátová nebodovali.
Češi se podobně jako jiní nepopasovali se složitými podmínkami na střelnici. Hornig si oproti startu pohoršil o šest pozic. Šestadvacetiletý reprezentant na vítězného Laegreida ztratil přes čtyři minuty, od první desítky ho dělilo 38 sekund. Michal Krčmář, který musel kroužit osmkrát, se propadl o 33 pozic.
„Nepadalo nám to, neporadili jsme si s tím. Mrzí mě to, podmínky byly strašně těžké,“ zhodnotil větrnou loterii trenér Michael Málek.
Pětinásobný medailista z nedávných olympijských her Laegreid zaznamenal 19. vítězství ve Světovém poháru a třetí po sobě. Vedle sprintu v Otepää triumfoval také před týdnem v závodě s hromadným startem v Kontiolahti.
V čele průběžného pořadí SP zůstal Francouz Éric Perrott, který byl po sedmi trestných kolech jedenáctý. Před druhým Švédem Sebastianem Samuelssonem má tři individuální závody před koncem sezony náskok 244 bodů. Ve hře jich zůstává 270.
Voborníková neměla kde střílet
Voborníková se propadla o deset míst hlavně vinou chyb na první a třetí položce. Na ní navíc musela řešit kuriózní situaci. Soupeřka totiž stoupla na její podložku a česká závodnice neměla kde střílet. Od rozhodčích se zprvu marně dožadovala řešení. Pak byla poslána na uvolněný stav číslo jedna.
„Nevím, jak se to může stát. Byla jsem rozklepaná, nevěděla jsem, jestli nebudu diskvalifikovaná,“ podotkla už s úsměvem bezprostředně po dojetí do cíle.
V cíli jí jury nakonec odečetla od celkového času třicet sekund, což ji ze třetí desítky poslalo na konečné sedmnácté místo. „Naštěstí mi půlminutu odečetli, ale zbytečné, už to nechci zažít,“ dodala česká reprezentantka.
Charvátová zakončila závod s osmi trestnými koly na 49. pozici.
Co se dělo na trati stíhačky biatlonistů
Hornig jel první kolo srovnatelně s lídrem závodu, střílel svižně, minul poslední terč a držel stejné pozice, Krčmář navzdory jedné minele stoupal pořadím, Karlík se po dvou chybách mírně propadl, Mikyska po třech trestných kolech nemohl pomýšlet na progres.
Vítr silně ovlivňoval i druhou střelbu. Chyby se množily, biatlonisté na podložkách trávili více času. Hornig se po dvou omylech propadl 10 pozic na 22. místo, Krčmář a Karlík se pohybovali ve čtvrté desítce. V čele jel stále Laegreid, Jacquelin ne a ne sjet manko.
Dva, tři, čtyři. Taková byla bilance českých reprezentantů Horniga, Karlíka a Krčmáře. Naopak Laegreid si vše zkušeně pohlídal a jel neohroženě dál v čele. Druhé místo držel navzdory dvěma trestným kolům Jacquelin, na třetí pozici jel Samuelsson. Mikyska si na 58. místě zlepšil náladu nulou.
Hornig s Karlíkem si po jedné minele mírně polepšili, Krčmář přidal další dvě chyby. Co se ale dělo na čele? Laegreid strojovým tempem sestřelil čtyři z pěti, což byl oproti ostatním skvělý počin. Jacquelin kroužil třikrát, Samuelsson dokonce čtyřikrát. Francouz svou druhou příčku uhájil, Švéd dojel pátý za Uldalem a Američname Wrightem, který prohrál souboj o bronz až ve finiši.
Co se dělo na trati stíhačky biatlonistek
Voborníková načala stíhačku střelecky velmi špatně, na první ležce třikrát chybovala a propadla se o 26 pozic. Charvátová musela na jedno trestné kolo. V čele se držela dvojice Simonová a Vittozziová, bezchybná Jeanmonnotová měla drobné manko.
Vedoucí trio se nezměnilo ani po druhé položce. Pak už se to začalo červenat, chybovalo se. Voborníková zapsala nulu a zařadila se do početného vláčku. Charvátová přidala druhou jedničku.
Simonová šla v polovině trati do trháku. Vittozziová jí nestačila a ztrácela také třetí Jeanmonnotová. Po třetí střelbě však nastala ve vedení změna. Vittozziová na trestné kolo nemusela, zato Simonová kroužila hned dvakrát. Stejně tak Voborníková, které navíc obsadila stav soupeřka a ztratila zbytečně desítky sekund. Charvátová ztratila šanci na body po čtyřech minelách.
Voborníková zvládla poslední položku čistě a bojovala na hranici druhé a třetí desítky. K vítězství spěchala Vittozziová a za ní se rozhořela bitva o druhé a třetí místo mezi Minkkinenovou a Jeanmonnotovou, první a druhou biatlonistku pořadí stíhacích závodů ve Světovém poháru.
Výsledky stíhacích závodů v Otepää
Muži (12,5 km): 1. Laegreid (Nor.) 34:41,0 (1 tr. okruh), 2. Jacquelin (Fr.) -2:33,4 (5), 3. Uldal (Nor.) -2:46,7 (5), 4. Wright (USA) -2:49,0 (2), 5. Samuelsson (Švéd.) -2:52,4 (5), 6. F. Claude (Fr.) -3:05,3 (4), ...15. Hornig -4:06,1 (6), 16. Karlík -4:08,3 (7), 48. Mikyska -6:25,5 (5), 49. Krčmář (všichni ČR) -6:26,8 (8).
Průběžné pořadí (po 18 z 21 závodů): 1. Perrot (Fr.) 1058, 2. Samuelsson 814, 3. Giacomel (It.) 797, 4. Botn (Nor.) 783, 5. Laegreid 749, 6. Jacquelin 686, ...17. Hornig 342, 21. Krčmář 279, 45. Karlík 95, 61. Mikyska 50, 74. Mareček 20, 96. Štvrtecký (všichni ČR) 4.
Ženy (10 km): 1. Vittozziová (It.) 33:33,7 (2), 2. Minkkinenová (Fin.) -26,2 (1), 3. Jeanmonnotová -26,9 (1), 4. Braisazová-Bouchetová -52,7 (3), 5. Michelonová (všechny Fr.) -1:03,2 (3), 6. Gestblomová (Švéd.) -1:04,5 (2), ...17. Voborníková -2:43,7 (5), 49. Charvátová (obě ČR) -5:13,6 (8).
Průběžné pořadí SP (po 18 z 21 závodů): 1. Jeanmonnotová 1009, 2. Minkkinenová 808, 3. Magnussonová 739, 4. E. Öbergová (obě Švéd.) 737, 5. Vittozziová 720, 6. H. Öbergová (Švéd.) 703, ...14. Voborníková 384, 36. Charvátová 156, 38. Davidová 145, 74. Plecháčová 29, 79. Vinklárková 26, 86. Jislová (všechny ČR) 12.