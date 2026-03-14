Předposlední den paralympijských her v Itálii patřil Číně. Sportovní velmoc získala dalších pět cenných kovů, z toho dvě zlata, a na prvním místě žebříčku navýšila celkový zisk na 38 medailí. Druhé Spojené státy mají před závěrečným dnem dvacet medailí.
Čína slavila v alpském lyžování žen v kategorii sedících a ve štafetě klasiků v otevřené kategorii. Česká štafeta ve složení Simona Bubeníčková, Miroslav Motejzík a Matěj Škoda do závodu nenastoupila.
Ve finále curlingu na vozíčku smíšených týmů nestačili Číňané na Kanadu, které těsně podlehli 3:4. Pro javorové listy to byla teprve třetí zlatá medaile a celkově třináctá na letošních Hrách. Lyžařka Alexandra Rexová zajistila Slovensku ve slalomu třetí bronz.
Slovenský tým parahokejistů obsadil konečné sedmé místo poté, co porazil Japonsko 1:0. Pátý skončil domácí výběr, jenž přehrál Německo 5:2. Turnaj parahokejistů vyvrcholí v neděli závěrečnými dvěma duely o medaile. Česká reprezentace se utká s Čínou o bronz od 12:05 v přímém přenosu na ČT2, finále USA – Kanada nabídne ČT sport Plus od 16:05.