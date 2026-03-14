Milán Cortina 2026

SOUHRNČína přidala na paralympiádě dalších pět medailí, slovenští parahokejisté obsadili sedmé místo


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport, Olympics.com

Předposlední den paralympijských her v Itálii patřil Číně. Sportovní velmoc získala dalších pět cenných kovů, z toho dvě zlata, a na prvním místě žebříčku navýšila celkový zisk na 38 medailí. Druhé Spojené státy mají před závěrečným dnem dvacet medailí.

Čína slavila v alpském lyžování žen v kategorii sedících a ve štafetě klasiků v otevřené kategorii. Česká štafeta ve složení Simona Bubeníčková, Miroslav Motejzík a Matěj Škoda do závodu nenastoupila.

Ve finále curlingu na vozíčku smíšených týmů nestačili Číňané na Kanadu, které těsně podlehli 3:4. Pro javorové listy to byla teprve třetí zlatá medaile a celkově třináctá na letošních Hrách. Lyžařka Alexandra Rexová zajistila Slovensku ve slalomu třetí bronz.

Slovenský tým parahokejistů obsadil konečné sedmé místo poté, co porazil Japonsko 1:0. Pátý skončil domácí výběr, jenž přehrál Německo 5:2. Turnaj parahokejistů vyvrcholí v neděli závěrečnými dvěma duely o medaile. Česká reprezentace se utká s Čínou o bronz od 12:05 v přímém přenosu na ČT2, finále USA – Kanada nabídne ČT sport Plus od 16:05.

Čtěte také

Edlingerová bere zlato, parahokejisté v semifinále nestačili na USA

Edlingerová bere zlato, parahokejisté v semifinále nestačili na USA
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.