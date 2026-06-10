MS ve fotbale 2026MS ve fotbale 2026
MS ve fotbale 2026
Přímé přenosy, statistiky, novinky z českého týmu
Průvodce MSMapa stadionůProgramVidea
Fotbal

Skuhravý odchází ze Slovácka, podle médií míří do Ostravy


10. 6. 2026Aktualizovánopřed 53 mminutami|Zdroj: ČTK

Trenér Roman Skuhravý nebude pokračovat na lavičce fotbalistů Slovácka, přestože byl domluvený na prodloužení smlouvy. Klub z Uherského Hradiště uvedl, že jednapadesátiletý kouč se nakonec rozhodl využít jinou profesní příležitost. Podle médií míří do Ostravy. Baník se stejně jako Slovácko zachránil v první lize až v baráži.

Změna je překvapivá i s ohledem na to, že Ostravu v baráži zachránil Josef Dvorník. Očekávalo se, že trenér bude na lavičce Baníku pokračovat.

Slovácko začalo pracovat na příchodu nového kouče. „Klub měl zájem na pokračování spolupráce a během jednání byla nalezena shoda na podmínkách dalšího působení. Roman Skuhravý se však nakonec rozhodl přijmout jinou profesní výzvu. Jeho rozhodnutí respektujeme,“ uvedlo vedení Slovácka.

Čtěte také

Roman Skuhravý se stal novým trenérem Slovácka

18. 11. 2025

Roman Skuhravý se stal novým trenérem Slovácka

Slovácku stačila v odvetě půlhodina. Artis porazilo i podruhé a zůstává mezi elitou

31. 5. 2026

Slovácku stačila v odvetě půlhodina. Artis porazilo i podruhé a zůstává mezi elitou

Ostrava skončila v první lize předposlední a poté ovládla dvojzápas s Táborskem. Baráž hrálo i čtrnácté Slovácko, které se zachránilo proti Artisu Brno.

Po neúspěšné sezoně naplánoval majitel Baníku Václav Brabec řadu změn. V úterý oznámil, že na pozici výkonného ředitele klubu rezignoval Michal Bělák. Trenér Dvorník se v kritické chvíli na konci jara k týmu posunul z druholigové rezervy a nejvyšší soutěž pro Baník zachránil. Teď ho neočekávaně podle informací médií nahradí Skuhravý.

Bývalý kouč Jablonce, Opavy či Dukly převzal mužstvo Slovácka v průběhu jara v náročné situaci a společně se svým realizačním týmem dokázal splnit hlavní cíl – udržet nejvyšší soutěž. Skuhravý je bývalý prvoligový fotbalista, v nejvyšší soutěži odehrál 173 zápasů a vstřelil 10 gólů.

Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.