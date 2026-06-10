Skuhravý odchází ze Slovácka, podle médií míří do Ostravy

Trenér Roman Skuhravý nebude pokračovat na lavičce fotbalistů Slovácka, přestože byl domluvený na prodloužení smlouvy. Klub z Uherského Hradiště uvedl, že jednapadesátiletý kouč se nakonec rozhodl využít jinou profesní příležitost. Podle médií míří do Ostravy. Baník se stejně jako Slovácko zachránil v první lize až v baráži.
Změna je překvapivá i s ohledem na to, že Ostravu v baráži zachránil Josef Dvorník. Očekávalo se, že trenér bude na lavičce Baníku pokračovat.
Slovácko začalo pracovat na příchodu nového kouče. „Klub měl zájem na pokračování spolupráce a během jednání byla nalezena shoda na podmínkách dalšího působení. Roman Skuhravý se však nakonec rozhodl přijmout jinou profesní výzvu. Jeho rozhodnutí respektujeme,“ uvedlo vedení Slovácka.
Ostrava skončila v první lize předposlední a poté ovládla dvojzápas s Táborskem. Baráž hrálo i čtrnácté Slovácko, které se zachránilo proti Artisu Brno.
Po neúspěšné sezoně naplánoval majitel Baníku Václav Brabec řadu změn. V úterý oznámil, že na pozici výkonného ředitele klubu rezignoval Michal Bělák. Trenér Dvorník se v kritické chvíli na konci jara k týmu posunul z druholigové rezervy a nejvyšší soutěž pro Baník zachránil. Teď ho neočekávaně podle informací médií nahradí Skuhravý.
Bývalý kouč Jablonce, Opavy či Dukly převzal mužstvo Slovácka v průběhu jara v náročné situaci a společně se svým realizačním týmem dokázal splnit hlavní cíl – udržet nejvyšší soutěž. Skuhravý je bývalý prvoligový fotbalista, v nejvyšší soutěži odehrál 173 zápasů a vstřelil 10 gólů.