René Novotný svým následovníkům radí, aby neměli přehnaná očekávání a drželi se osvědčené přípravy. Bývalý krasobruslař, který se s Radkou Kovaříkovou v roce 1995 stal mistrem světa v kategorii sportovních dvojic, na tiskové konferenci před MS v Praze řekl, že právě to může vést k těm nejlepším výkonům a následně výsledkům. Přál by si, aby domácí prostředí přineslo českým tanečním párům větší přízeň rozhodčích.
Nenechte se strhnout, držte se při zemi a žádné změny, radí Novotný krasobruslařům
Dvaašedesátiletý Novotný před 33 lety atmosféru domácího mistrovství světa zažil na vlastní kůži, s Kovaříkovou tehdy skončili čtvrtí. „Na některé momenty v životě se nedá zapomenout a domácí mistrovství v Praze zůstane v hlavě po celý život. Ta vzpomínka je taková, že jsme byli v očekávání, že doma na mistrovství světa můžeme získat tu nejcennější medaili. To se tehdy nepodařilo. I tak to zůstalo uchováno jako jeden z těch zážitků, na které nezapomenu,“ vzpomínal.
Uvědomuje si, že vrcholná globální akce na domácí půdě je pro české závodníky mimořádnou příležitostí. Doporučuje jim, aby se nenechali strhnout. „Poradil bych reprezentantům nemít přehnaná očekávání. Každý sportovec má touhu zažít domácí atmosféru, ta je nenahraditelná. Na jednu stranu je to úžasné a na druhou stranu je to hrozně zrádné. Je důležité zůstat ve stejné rovině jako na tréninku a jako na ostatních závodech. Pak přijde i ten výsledek,“ uvedl Novotný.
S Kovaříkovou jsou posledními českými medailisty z MS v krasobruslení. Současným reprezentantům by především přál, aby se jim jízdy povedly. Sólistům Georgii Reshtenkovi a Barboře Vránkové co nejvíce povedených skoků, sportovní dvojici Anna Valesiová, Martin Bidař to, aby ukázali sílu této kategorie v České republice.
Ke své bývalé disciplíně má Novotný nejblíže a doufá, že někdejší juniorský šampion Bidař konečně našel tu správnou partnerku. „Myslím, že tady se to potkalo od prvního momentu. Vypadají dobře, hodí se k sobě. Myslím, že jim to partnersky funguje. Teď jde jen o to, aby ukázali, co umí,“ řekl Novotný.
Za specifickou považuje kategorii tanečních párů, kde bude mít Česko dvojí zastoupení v podobě Natálie a Filipa Taschlerových a Kateřiny a Daniela Mrázkových. „Ten sport je krásný, ale není spravedlivý. Taneční páry, to je alchymie. Tam je ten sport ještě nespravedlivější než v jiném krasobruslení,“ komentoval velký vliv rozhodčích.
Právě na nižší hodnocení, než po svých výkonech předpokládaly, si oba české páry už několikrát stěžovaly. Naposledy rozpačitě přijímaly známky na zimních olympijských hrách, kde obsadily 15. a 16. příčku. Novotný doufá, že v Praze si rozhodčí uvědomí, kdo je doma. „Víme, že v daný moment hlavně v té druhé známce mohou přidávat, tak aby přidali. Myslím, že se to dá. Přeju jim, aby i jim tentokrát něco za tu odměnu dali,“ poznamenal.
Tahákem šampionátu bude účast Američana Ilii Malinina, který bude útočit na třetí světový titul za sebou. A také napravovat olympijský nezdar, kdy jako největší favorit totálně pokazil volnou jízdu a skončil až osmý. „Myslím, že to s velkou pravděpodobností na 99 procent setřese. Protože to, co se mu tam stalo, to se vám stane opravdu jednou za život. Myslím, že tam nezvládl ten mediální tlak,“ přemítal Novotný. Malinin může v Praze skočit i čtverný axel, který zařazuje jako jediný krasobruslař na světě.