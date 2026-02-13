Dvouleté panování Ilii Malinina skončilo na největší akci krasobruslařské sezony. Nečekaným olympijským vítězem v krasobruslení je Michail Šajdorov z Kazachstánu. Úřadující vicemistr světa se posunul na vrchol z pátého místa po krátkém programu díky nejlepší volné jízdě a zaváháním řady favoritů. O to největší se postaral Malinin, dvojnásobný mistr světa ve volné jízdě naprosto selhal a klesl z prvního místa až na osmou pozici.
Krasobruslařský šok. Favorit Malinin selhal, zlato slaví Šajdorov z Kazachstánu
Šajdorov předvedl volnou jízdu s pěti čtvernými skoky včetně unikátní kombinace trojitého axelu s čtverným salchowem. Celkem získal 291,58 bodu a vyhrál o 11,5 bodu před Japoncem Jumou Kagijamou, který obhájil stříbro z Pekingu. Bronz získal další Japonec Šun Sato.
Malinin měl po chybách soupeřů uvolněnou cestu k očekávanému olympijskému zlatu, ale z ambiciózního plánu na sedm čtverných skoků toho tentokrát zbylo jen málo. Kupil chybu za chybou, měl až patnáctou volnou jízdu večera a od zlata ho nakonec dělilo přes 27 bodů.
Japonec Kagijama spadl u čtverného flipu a měl nečisté dopady u několika dalších skoků. Jen díky lepší druhé sadě známek se zařadil těsně před krajana Sata na průběžnou druhou pozici a měl jistotu medaile.
Za těchto okolností měl král současného krasobruslení Malinin umetenou cestu ke zlatu. Naplánoval si stejně jako ve finále Grand Prix sedm čtverných skoků včetně čtverného axelu, který skáče jako jediný. Právě u tohoto skoku začaly jeho problémy, když z něj zbyl jen jednoduchý.
Čistě zvládl jen tři čtverné skoky. U druhého lutzu spadl, rittberger byl pouze dvojitý stejně jako salchow, po němž navíc přišel další pád. Postupně mu unikala nejen zlatá, ale jakákoliv medaile.
Jednadvacetiletý Malinin měl až patnáctou volnou jízdu dnešního večera v Miláně a od zlata ho nakonec dělilo přes 27 bodů. Osmé místo je pro něj nejhorším výsledkem na velké akci od mistrovství světa 2022, kdy skončil při svém debutu devátý. Od té doby má z MS bronz a dva tituly.
„Upřímně, nečekal jsem to. Když jsem šel do této soutěže, cítil jsem se tak připravený. Cítil jsem se připravený, když jsem šel na led. Myslím, že možná to by mohl být ten důvod, že jsem byl až příliš přesvědčený, že to půjde dobře,“ přemítal Malinin. Z Itálie si tak odveze jen zlato ze soutěže družstev.