Alysa Liuová považuje svůj příběh za důležitější než medaile, které získává po krasobruslařském comebacku. Rok po světovém titulu má i olympijské zlato – po debaklu Ilii Malinina jediné individuální krasobruslařské zlato USA na těchto Hrách.
Příběh Liuové je víc než medaile. Po comebacku má titul i olympijské zlato
Liuová se v roce 2019 stala ve 13 letech nejmladší mistryní USA v historii. O rok později získala bronz na juniorském mistrovství světa, skákala trojitý axel i čtverné skoky a v roce 2022 byla šestá na olympijských hrách v Pekingu a bronzová na MS. Pak v pouhých 16 letech ohlásila konec kariéry, krasobruslení nesnášela. Nebylo to definitivní, dospěla a po dvouleté pauze se vrátila s úplně jiným přístupem.
„Teď vím, kdo jsem, mám myšlenky a představy, které chci sdílet se světem. Mám radost, že jsem tady, na rozdíl od minule, kdy jsem si říkala, ať už je to za mnou,“ řekla ještě při týmové soutěži. Radost z krasobruslení se nyní zdá být její největší silou. Čtverné skoky ani trojitý axel už do programů nezařazuje, ale jinak má maximální současnou obtížnost mezi ženami. Známky a trofeje pro ni ale nejsou nejdůležitější.
„Myslím, že můj příběh je důležitější než cokoliv jiného a to je to, čeho si budu vážit. Tahle cesta byla neuvěřitelná. Nejdůležitější částí mého příběhu je lidské spojení. To je to, co v životě chci,“ přiblížila svou filozofii dvacetiletá krasobruslařka, které po volné jízdě nadšeně tleskal z tribuny i trojnásobný mistr světa Malinin. Ten na olympijských hrách nečekaně selhal ve volné jízdě, takže to nakonec byla právě Liuová, která zajistila vítězům týmové soutěže Američanům jediné individuální krasobruslařské zlato na těchto Hrách.
Sakamotová neskrývala zklamání ze stříbra
Liuová podruhé za sebou na vrcholné akci připravila o triumf Japonku Kaori Sakamotovou, která byla před čtyřmi lety nadšená z olympijského bronzu, ale tentokrát neskrývala slzy a zklamání ze stříbra. Po vyřazení ruských krasobruslařek z mezinárodních soutěží, kterým ISU před MS 2022 zareagovala na ruskou agresi na Ukrajině, právě ona převzala vládu nad světovým krasobruslením. V letech 2022, 2023 i 2024 získala světové zlato, až loni byla za Liuovou na MS druhá. A totéž ji potkalo na olympijských hrách.
O zlato ji připravila vynechaná kombinace po flipu. „Myslela jsem, že dokážu skončit s úsměvem, ale místo toho končím s pocitem frustrace. Body, které jsem tam svými chybami nechala, byly právě tím kouskem, který mě stál zlatou medaili. To je to nejvíce frustrující, věděla jsem, že jsem tam něco nechala,“ řekla pětadvacetiletá Japonka, která po této sezoně ukončí kariéru.
Byla v úplně jiném rozpoložení než na ZOH 2022 v Pekingu. „Tehdy mi můj bronz přišel jako zázrak. Skutečnost, že teď jsem frustrovaná ze stříbrné medaile, ukazuje, jak jsem vyrostla. Opravdu jsem tady chtěla zajet perfektně. To, že jsem to nedokázala, bolí. Nemohla jsem zastavit slzy,“ dodala odcházející hvězda světového krasobruslení.
O své nástupkyně v japonských barvách nemusí mít obavy. Olympijský bronz ve čtvrtek získala teprve sedmnáctiletá Mirai Nakaiová, hned za ní byla další japonská debutantka na ZOH Mone Čibová.