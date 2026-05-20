Záruba k výslovnosti švédských jmen: Na tomhle MS se vracíme k původní verzi

Kromě dramatického vývoje a vítězství českých hokejistů na mistrovství světa nad Švédskem 4:3 rezonovalo i téma výslovnosti jmen hráčů Tre Kronor. Robert Záruba při komentáři používal „měkkou“ variantu výslovnosti, která je ve Švédsku zažitá, ale v Česku vzbudila emoce. „Vždycky jsou hodně slyšet lidé, kteří jsou s něčím nespokojení. Berme to jako takový průzkum, část veřejnosti na to připravená není,“ řekl šéfkomentátor ČT sport.
Proč došlo k volbě „měkčí“ výslovnosti švédských jmen?
Nezačali jsme s tou změnou včera a svévolně. Je to reakce na situaci, která se ve Švédsku v podstatě vyvíjí posledních třicet let. V současné situaci v zemi už jednoznačně převážila měkčí výslovnost dvou souhlásek „r“ a „s“ v kombinaci na š. Takže jsme se tomu chtěli přizpůsobit.
Kdy přišel impulz vyslovovat švédská jména tímto způsobem?
Už na Švédských hrách. Zápas na mistrovství světa byl sledovaný, tak si toho všimlo asi víc lidí. Ve Švédsku se vyslovují jména pouze takto. Původní spisovná výslovnost se úplně vytratila. Je brána jako takový archaický přístup. My jsme chtěli jen tuto skutečnost reflektovat a dostát respektu ke jménům. Říkat jména tak, jak si je říkají sami Švédové.
Konzultoval jste výslovnost ve Švédsku?
Bavili jsme se o tom se švédským kolegou Chrisem Härenstamem. Kdysi jsme to řešili s Lassem Granqvistem, což je také švédský komentátor. Poslední impulz byl v Ängelholmu, kde se hrály Beijer Hockey Games s tím hlasem švédského hokeje, který provází Tre Kronor na všech destinacích. Lasse Granqvista jsem se ptal, jestli je možné setrvat na té tvrdé verzi výslovnosti a říkal: Takhle to už fakt nikdo nevyslovuje. Ale nic mi netlačil. Dvojí výslovnost už vymizela. Někteří kolegové v České televizi už švédskou výslovnost nějaký čas používají, ale ne v tak sledovaném sportu, jako je hokej.
Výslovnost jmen ve Švédsku
- po souhláskách „rs“ výslovnost se š – „La:šon“, „Pete:šon“
- mizející „h“ – „Jůanson“
- koncovky slov s písmenem „g“ na „j“ – „Fošberji“
- při skloňování ale „Foršberga“
Jak vnímají Švédové rozdíl mezi „anglickou“ a „domácí“ výslovností?
Jsou méně citliví než my ve stylu: Říkejte si to, jak chcete, my jsme s tím v pohodě. Existuje anglická výslovnost švédských jmen a nikdo ve Švédsku to neřeší. U nás se teď řeší strašně moc témat kolem vlastních jmen. Dlouho jsme se drželi takzvané „královské švédštiny“. Nechtěli jsme dělat změnu překotně, hned před deseti lety, kdy to začalo postupně výrazně převažovat. Dneska opravdu 99,9 procenta Švédů vyslovuje jména měkce.
Jak k tomu nyní přistoupí Česká televize?
Chtěli jsme se přizpůsobit švédské zvyklosti, zároveň nechceme divákům kazit zážitek z mistrovství světa. Na tomhle šampionátu se ještě vracíme zpátky k té původní výslovnosti, podle pravidel vlastně nesprávné. Zároveň je ta zvyklost důležitá, konzultovali jsme to také s Ústavem pro jazyk český. Jeho názor je jen doporučující, ale v jednom se shodujeme. Úzus je u nás velice silný, to znamená, když si na něco diváci zvyknou, tak to neradi do uší dostávají jinak. Ten čas přijde, jen ještě evidentně nenastal. Berme to jako takový průzkum, že část veřejnosti na to připravená není.
Mrzí, že výkon českých hokejistů a kvalitu utkání zastínilo tohle téma?
To téma je hodně hlasité, protože se o něm hodně hlasitě mluví. Myslím ale, že většina diváků si opravdu užila hokej a vychutnala si vítězství. Vždycky jsou hodně slyšet lidé, kteří jsou s něčím nespokojení. V tomto případě se švédskou výslovností jmen.