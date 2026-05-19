Vedení 3:0 jsem nečekal ani ve snu, hodnotil Rulík zápas se Švédy

Skvělý začátek, poté komplikace. Tak by Radim Rulík charakterizoval utkání se Švédskem, v němž se reprezentace ujala brzkého vedení 3:0. Po vyloučení Jana Ščotky a několika švédských gólech se ale o vítězství ještě Rulíkův tým musel strachovat.
„Emoce byly velké, samozřejmě. Že povedeme se Švédy 3:0, jsme absolutně nečekali. Ani ve snu jsem to osobně nečekal. Snažili jsme se připravit na zápas, vstup nám vyšel skvěle, ale hned jsme si to pokazili situací, kdy jsme šli na pět minut, respektive na tři minuty do čtyř,“ hodnotil Rulík a zmínil trest Jana Ščotky na pět minut a do konce utkání.
Švédové ve třech zápasech na turnaji využili už šest přesilových her. „Věděli jsme, že mají velice silnou přesilovku. Dostali jsme v ní tři góly, ale pracovali jsme na tom, změnili systém bránění. A také stavbu dvojic,“ podotkl Rulík
„Vyplatilo se nám to ve třetí třetině, kdyby přesilovku proměnili, srovnali by. Tu už jsme ubránili, posouvali jsme se během zápasu. Věděli jsme, že disciplína může rozhodnout. Větší počet vyloučených nás mohl stát zápas. Naštěstí jsme dali čtvrtý gól z brejku a zápas už ubojovali do vítězného konce,“ řekl šedesátiletý kouč, který předloni v Praze dovedl tým ke zlatu na MS v Praze.
Sudí Čechům za stavu 1:0 neuznali gól Jiřího Černocha kvůli tomu, že přerušili hru. „Je to škoda. Byl tam velký důraz, podle mě gól. Ale nevím,“ vracel se ke spornému okamžiku Rulík. Vzápětí dokázal Dominik Kubalík využít přesilovku. „Trefil to výborně. První třetina skvělá, jen škoda, že jsme se nechali unést emocemi, což se stane. Trošku jsme to přepískli. Kdybychom se nenechali, udrželi emoce, hrálo by se pět na pět. Měli jsme to skvěle rozehrané, ale i tak jsme to zvládli,“ řekl.
Se Ščotkou se nechystá jeho krosček na Alberta Johanssona dál řešit. „Honza je skvělý kluk do kabiny, vynikající hráč. Neskutečně kabině pomáhá. Myslím, že to přejdeme. Dobře ví, že to přepískl, takhle bych to nechal,“ uvedl Rulík, podle něhož by si měl rozmyslet, v jakých situacích se spoluhráčů zastávat.
„Byl faul na Voženílka, mám takový pocit. Mohli jsme z toho něco vytěžit. Tam je třeba udržet nervy a postavit se za tým v maličko jiné situaci, ne v této, kdy jsme skórovali. Myslím, že asi neregistroval, že byl avizovaný faul na našeho hráče. Bylo to strašně rychlé, to se stane,“ konstatoval Rulík.
Pochvaloval si výkon gólmana Josefa Kořenáře, který byl loni na šampionátu jako trojka a letos chytá první zápasy. „Není to pro něho jednoduché, ani pro Dominika Pavláta. Máme dvojici z Evropy, pro oba je to první mistrovství světa, takže nic jednoduchého. Myslím si ale, že oba zápasy, které Pepa odchytal, tak byl skvěle připravený, koncentrovaný, puky z něho nevypadávají, myslím, že podává velice dobré výkony,“ hodnotil.
Ocenil i čtvrtou lajnu v čele s Černochem „Skvěle zápas odehrál, výborný. Celá čtvrtá lajna hrála skvěle. Všichni hráči na ledě nechali všechno. Když se vede, nahrává to tomu, cítí, že šance je. Ale mužstvo za to vzalo,“ doplnil Rulík. Cítil z týmu, že chce prohru se Slovinci odčinit. „Já teda nečetl jediný článek nebo reakci, trošku jsem tomu utekl, ale myslím, že hráči ne. A samozřejmě jim to není příjemné,“ dodal kouč.