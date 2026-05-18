Zápas české reprezentace se Švédskem bude patřit k ozdobám základních skupin letošního světového šampionátu. Svěřenci trenéra Radima Rulíka vyhráli prestižní souboj s nejčastějším soupeřem v historii 4:3 a napravili porážku se Slovinskem.
Utkání, ve kterém chtěl národní tým napravit dojem z výsledku s outsiderem, začali Češi nečekaně a po třinácti minutách vedli po brankách Matěje Blümela, Dominika Kubalíka a Jakuba Fleka už 3:0. Jenže bezprostředně po třetím gólu došlo k šarvátce, po které obdržel obránce Jan Ščotka trest na pět minut a do konce zápasu. Sedmý bek si tak v premiéře na letošním turnaji dlouho nezahrál.
Švédové následně dlouhou přesilovku dvakrát využili a zadělali na drama. Na začátku druhé části ale zvýšil náskok Jiří Černoch, jenž se tak napodruhé mohl naplno radovat. Za stavu 1:0 totiž rozhodčí neuznali jeho dorážku, neboť si domněle mysleli, že puk nebyl volný.
Po dalším snížení z hole Olivera Ekmana-Larssona pak rozhodčí neuznali pro změnu švédský gól na 4:4, neboť gólman Josef Kořenář byl v brankovišti nedovoleně bráněn. Ve třetí třetině Češi nepustili Seveřany do vyložené šance a těsný náskok udrželi.
Mistrovství světa hokejistů – skupina B (Fribourg)
Česko – Švédsko 4:3 (3:2, 1:1, 0:0)
Branky a nahrávky: 4. Blümel (Hronek, T. Galvas), 13. Kubalík (Cibulka, Kaut), 13. Flek (D. Voženílek, Tomášek), 24. Černoch (O. Beránek, Chmelař) – 16. J. Persson (Heineman, Holmström), 18. Holmström (J. Persson, Heineman), 26. Ekman-Larsson (Raymond, Stenberg).
Rozhodčí: Brander (Fin.), Schrader (Něm.) – Gustafson (USA), Schlegel (Švýc.). Vyloučení: 4:5, navíc Ščotka (Česko) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:3 Diváci: 6738.
Česko: Kořenář – Hronek, Hájek, Cibulka, Ticháček, Alscher, T. Galvas, Ščotka – Blümel, L. Sedlák, Červenka – Flek, Tomášek, D. Voženílek – M. Kaut, Melovský, Kubalík – Chmelař, Černoch, O. Beránek. Trenér: Rulík.
Švédsko: Hellberg – J. Larsson, Ekholm, A. Johansson, Ekman-Larsson, J. Persson, Hägg, Brännström – Stenberg, Björck, Raymond – Holmström, J. de la Rose, L. Karlsson – Heineman, Sundqvist, Petersson – Grundström, J. Berglund, Silfverberg – Asplund. Trenér: Hallam.