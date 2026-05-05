Hokejovou reprezentaci do 18 let převzal Jan Tomajko teprve minulý rok, již letos ale na mistrovství světa překonal dvanáctiletý medailový půst. Jeho svěřenci v Trenčíně přehráli v klíčovém utkání o třetí místo Lotyšsko 4:1 a mohli tak slavit bronzové medaile. Český kouč si po turnaji pochvaloval nejen týmový výkon, ale i stabilní práci gólmanů.
„Mistrovství můžeme považovat za úspěšné nejen výsledkově, ale i herně. A z toho mám velkou radost,“ přiznal. Jeho svěřenci ze sedmi zápasů na šampionátu pětkrát zvítězili. Před samotnými branami finále dokonce podali vůbec nejlepší výkon na turnaji. Na silné Švédsko to ale tentokrát nestačilo.
„Sice chyběl kousek a za stavu 3:3 jsme měli i vyloženou šanci, ten výkon ale z naší strany byl výborný a soupeř byl prostě lepší. Zároveň to byl fyzicky i psychicky nejnáročnější zápas,“ připomněl Tomajko semifinálovou porážku 4:3 v prodloužení.
Velkou porci náporu schytal zejména gólman Martin Psohlavec, kterého tak do utkání o bronz v českém brankovišti vystřídal Marek Sklenička. „Bylo málo času na regeneraci a vyhodnotili jsme, že Marek bude vhodnou volbou. Proti Lotyšsku měl několik dobrých zákroků, které nám pomohly vyhrát. Oba brankáři odchytali celý turnaj výborně a mohli jsme se opřít o jejich kvalitu,“ vysekl oběma mladíkům poklonu.
Psohlavec se v tabulce nejlepších gólmanů turnaje umístil na třetím místě, jeho reprezentační parťák o dvě příčky níže. Pátou pozici v tabulce produktivity obsadil také Dominik Řípa. „Těch hráčů, co hráli výborně, je spousta. Všichni mají dobré nastavení a pevně věřím, že se budou zlepšovat,“ řekl.
Otrkávat se a sbírat cenné zkušenosti mají podle bývalého kouče HB Olomouc čeští reprezentanti v domácích juniorských i seniorských soutěžích. „Česká extraliga má v evropském měřítku dost vysokou kvalitu. Měl jsem možnost sledovat i finskou a švédskou juniorku a naše je kvalitnější,“ přiznal. Tomajko kvituje i rozšíření mládežnických kategorií. „Slibujeme si od toho, že budeme mít větší množství hráčů, ze kterých si budeme moci vybírat,“ dodal.