SESTŘIHDalší medaile do sbírky. Češi si odvezou z MS do 18 let bronz


2. 5. 2026Aktualizovánopřed 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport
Sestřih utkání o bronz Česko „18“ – Lotyšsko „18“
Hokejová osmnáctka slaví po dvanácti letech zisk cenného kovu z mistrovství světa. Svěřenci trenéra Jana Tomajka přetlačili v souboji o bronz Lotyše 4:1. Česká reprezentace dosáhla počtvrté v historii na konečné třetí místo na světovém šampionátu, v roce 2014 byla stříbrná.

Všechny góly padly už v první třetině. Skóre zápasu otevřel Martins Klaucans v 12. minutě a poslal Lotyše, kteří šokovali ve čtvrtfinále Američany a v semifinále potrápili Slováky, do vedení.

Češi však přispěchali s výsledkovou otočkou ještě před první přestávkou. Nejprve srovnal Matěj Tománek a stav překlopil David Huk v přesilové hře, když zužitkoval pobídku od střelce první trefy. Huk pak v závěru přidal pojistku do prázdné brány a poté ho napodobil i Šimon Katolický tři sekundy před koncem.

Kouč Tomajko začal věřit v bronzový zisk až v závěru zápasu. „Když jsme dali gól na 3:1. Bylo to obzvlášť těžké. Skončili jsme včera po desáté hodině (večer), dnes se hrálo už ve tři (15:00). Na klucích byla vidět únava, bylo to pro ně hodně obtížné. Fyzické síly hledali těžko, ale odbojovali to a zasloužili si to,“ hodnotil.

Český tým podržel za stavu 2:1 brankář Marek Sklenička, jenž si připsal několik důležitých zákroků. Třetí gól mohl přidat v druhé části Dominik Řípa, jenže v oslabení neuspěl. Ideální příležitost zvýšit na 3:1 měl ve třetí třetině Huk už v 46. minutě, ale nepřehodil beton Patrikse Pluminse. Českému výběru to ale nakonec nevadilo.

Tomajko si cenil celkové vystoupení hráčů na turnaji. „Musím říct, že v základní hrací době jsme neprohráli. Porazili jsme tři top týmy – Finsko, Švédsko a Ameriku. Výsledkově dobré a herně to bylo ještě lepší než výsledky, protože hra měla nějaký styl. To je asi na tom to nejlepší,“ dodal.

Mistrovství světa hokejistů do 18 let na Slovensku

O 3. místo:

Česko – Lotyšsko 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 15. Tománek (Michálek, Byrtus), 16. Huk (Tománek, Ruml), 60. Huk (Řípa), 60. Katolický (Vaněček) – 12. Klaucans (Rutkis).
Rozhodčí: Hyvarinen (Fin.), Wedin – Sörholm (oba Švéd.), Schafer (USA). Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Diváci: 2932.

Sestava ČR: Sklenička – Michálek, Vaněček, Nedorost, Ruml, Hora, Byrtus – Šebesta, Tomek, Tománek – Řípa, Řehák, Klaus – Hartl, Šichtař, Katolický – Holejšovský, Huk, Sedláček. Trenér: Tomajko.

Záznam utkání o bronz Česko „18" – Lotyšsko „18"
