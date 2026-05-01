Hokej

SESTŘIHČeši si na MS do 18 let o zlato nezahrají, Švédové vyzvou domácí Slováky


1. 5. 2026Aktualizovánopřed 45 mminutami|Zdroj: ČT sport, ČTK
Sestřih semifinále Česko „18“ – Švédsko „18“
Zdroj: ČT sport

Ani vedení 3:1 nestačilo české reprezentaci do 18 let k postupu do finále světového šampionátu. Svěřenci trenéra Jana Tomajka podlehli Švédům 3:4 po prodloužení a čeká je zápas o bronz proti Lotyšům. Ti prohráli v Trenčíně s domácím výběrem 0:1. Přímý přenos utkání Česko – Lotyšsko sledujte na ČT sport a ČT sport Plus v sobotu od 15:00.

V nastavení při hře ve třech hráčích rozhodla situace, při níž René Řehák přišel v obranném pásmu o hůl a dlouhý pobyt Švédů vyústil nejprve ve velkou šanci Eltona Hermanssona, kterého ještě Martin Psohlavec vychytal, ale volný puk si vzal Bosse Meijer a 42 sekund před koncem prodloužení rozhodl.

Češi se dostali v utkání do slibného náskoku 3:1, když zužitkovali dvě přesilové hry. Nejprve se prosadil Matěj Tománek a po něm zvyšoval Jakub Vaněček. Švédové se však vrátili do zápasu kontaktním gólem Alexandera Commanda před polovinou duelu a Wiggo Sörensson zařídil remízový stav v 44. minutě.

Skóre semifinálového souboje otevřel kapitán českého týmu Petr Tomek z dorážky po osmi minutách hry, Hermansson odpověděl o čtyři minuty později. V 55. minutě mohl rozhodnout Dominik Řípa, ale v samostatném úniku v oslabení nedotáhl bekhendový blafák. Stejný hráč měl rozhodnutí na hokejce také v prodloužení, ale Kevin Törnblom jeho nadějnou šanci kryl. Ondřej Ruml poté při sóloakci nastřelil přes obránce tyč.

Slováci si podruhé zahrají o zlaté medaile

Slovenští hokejisté porazili v Trenčíně v prvním semifinále Lotyše 1:0. Utkání rozhodl v čase 39:43 trenčínský rodák Michal Jakubec, čisté konto udržel Samuel Hrenák.

Slovensko v domácím prostředí ovládlo základní skupinu A, ve čtvrtfinále vyřadilo Dánsko a v semifinále splnilo roli papírového favorita proti Lotyšsku, které ve čtvrtfinále senzačně vyřadilo tým USA. Slováci, kteří v předešlých třech letech obsadili na MS osmnáctek čtvrté místo, se do finále dostali jen v roce 2003. Před třiadvaceti lety v boji o zlato prohráli s Kanadou.

Semifinále mistrovství světa hokejistů do 18 let na Slovensku

Česko – Švédsko 3:4 v prodl. (2:1, 1:1, 0:1 – 0:1)

Branky a nahrávky: 8. Tomek (Tománek, Cífka), 15. Tománek (Vaněček, Ruml), 21. Vaněček (Tomek) – 12. Hermansson (Command), 28. Command (Zirath), 44. Sörensson (Gudmundsson, Meijer), 70. Meijer (Hermansson, Gustafsson).
Rozhodčí: Stewart (Kan.), Ströbel – Urfer (oba Švýc.), Knox (Kan.). Vyloučení: 5:6. Využití: 2:0. Diváci: 4435.

Sestava ČR: Psohlavec – Michálek, Vaněček, Nedorost, Ruml, Cífka, Byrtus, Hora – Šebesta, Tomek, Tománek – Řípa, Řehák, Klaus – Hartl, Šichtař, Katolický – Holejšovský, Huk, Sedláček – Trefný. Trenér: Tomajko.

Záznam semifinále Česko „18" – Švédsko „18"
