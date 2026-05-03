Poslední utkání na Českých hrách v rámci předposledního turnaje Euro Hockey Tour vyhrálo Švýcarsko nad národním týmem 1:0 po samostatných nájezdech. Bezbrankový stav vydržel i po prodloužení a bod navíc přisoudil vítězům Theo Rochette. Čeští reprezentanti tak obsadili druhé místo za stoprocentními Švédy.
V 65 minutách zůstali oba brankáři perfektní. Víc práce měl v utkání Josef Kořenář, kterému přálo i štěstí, když pět minut před koncem základní hrací doby netrefil prázdnou bránu Calvin Thürkauf. V nájezdech však inkasoval dvakrát, když ho překonali Tyler Moy a Rochette.
Na druhé straně se 38letý veterán Leonardo Genoni blýskl při šanci Jaroslava Chmelaře, jenž ho v samostatném úniku nepřelstil. V nájezdech nestačil jen na pokus Matyáše Filipa, a tak mohl se švýcarským celkem slavit hubené vítězství.
„Změnili jsme sestavu, nechali jsme první lajnu odpočívat, šanci dostali mladší hráči. Byl to vyrovnaný zápas, moc nám toho dopředu nedovolili, ale my jim také ne. Postupně to bylo takové urputné, hokejových šancí tam moc nebylo. Cením si výkonu Pepy Kořenáře, který nás v zápase podržel,“ hodnotil trenér Radim Rulík.
Zranění se českému týmu nevyhnulo ani na závěr turnaje, neboť utkání nedohrál Chmelař po pádu do mantinelu, když si zřejmě narazil levé rameno.
Turnaj v Českých Budějovicích ovládli suverénní Švédové, kteří si po triumfu 3:2 nad Finy připsali devátou výhru z devíti duelů a s předstihem opanovali celý seriál Euro Hockey Tour. Příští týden budou v Ängelholmu hostit Švédské hry, poslední akci ročníku před mistrovstvím světa ve Švýcarsku. „Směrem k Švédským hrám to malinko obměníme. Každý turnaj nám přinese cestu, kterou zvolíme dál,“ uvedl Rulík.
Pro Rulíkův realizační tým šlo o rozlučku před domácím publikem, neboť po světovém šampionátu, jenž bude následovat po Švédských hrách, ho u národního týmu vystřídá trojice Zdeněk Moták, Pavel Gross a Jaroslav Kameš. „Tohle jsem si neuvědomoval, jsem v úplně jiném zaměření. To jsem vůbec nevěděl,“ dodal Rulík.
Výsledky Fortuna Hockey Games v Českých Budějovicích
Česko – Švýcarsko 0:1 po sam. nájezdech
Rozhodující sam. nájezd Rochette. Rozhodčí: Folkstrand, Österberg (oba Švéd.) – J. Ondráček, Rampír (oba ČR). Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 4001.
Česko: Kořenář – Cibulka, Ticháček, Ščotka, T. Galvas, M. Jandus, Pyrochta, Zábranský, F. Král – O. Beránek, Černoch, Kunc – Kantner, P. Sikora, D. Kubalík – Chmelař, Melovský, Klapka – R. Pavlík, Filip, M. Marcel. Trenér: Rulík.
Švýcarsko: Genoni – Kukan, Le Coultre, Egli, Berni, Heldner, Chanton, Aebischer, Geisser – Riat, Thürkauf, Rochette – Moy, Jäger, Hofmann – Herzog, Haas, Scherwey – Rohrbach, Baechler, Meyer. Trenér: Cadieux.
Švédsko – Finsko 3:2 (0:1, 3:0, 0:1)
Branky a nahrávky: 27. Öhgren (Henriksson), 36. Petersson (Brännström, L. Karlsson), 37. Henriksson (J. Persson, Sylvegard) – 16. Erholtz (Heinola, Merelä), 60. Hirvonen (Saarijärvi, Honka).
Rozhodčí: Jeřábek, Pražák – Zíka, Šimánek. Vyloučení: 6:3. Bez využití. Diváci: 2697.
Švédsko: Härenstam – J. Persson, Brännström, Heed, J. Larsson, Andersson, Hägg, Boumedienne – L. Karlsson, Björck, Stenberg – Sylvegard, Henriksson, Hedqvist – Petersson, Frondell, Öhgren – Silfverberg, Niederbach. Trenér: Hallam.
Finsko: Säteri – Heinola, Riikola, Saarijärvi, Vilén, Honka, Kokkonen, Hatakka – Puistola, Kuokkanen, Hirvonen – Aku Räty, Aatu Räty, Mäenalanen – Merelä, Björninen, Erholtz – Ojantakanen, Päivärinta, Päkkilä - Puhakka. Trenér: Pennanen.