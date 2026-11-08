V programu MS dvacítek už jsou místo Norů Rusové

Hokejový svaz obdržel upravený rozpis turnaje mistrovství světa hráčů do 20 let a místo Norů už v něm figuruje tým Ruska. Šampionát na přelomu roku uspořádá Kanada a právě proti Norsku měli čeští junioři odehrát v Edmontonu úvodní zápas turnaje.
Ke změně nutí Mezinárodní hokejovou federaci (IIHF) a kanadskou stranu rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu (CAS), který minulý týden nařídil IIHF vrátit ruské týmy s okamžitou platností do mezinárodních soutěží. O tom, že národní svazy obdržely upravený rozpis turnaje, informoval v sobotu švýcarský svaz současně s oznámením, že jeho tým proti Rusku nenastoupí.
K zařazení ruské dvacítky do turnajového rozpisu došlo navzdory velké vlně nevole ze strany většiny hokejových velmocí po rozhodnutí CAS či prohlášení kanadského premiéra Marka Carneyho z tohoto týdne. Carney uvedl, že se Rusko kvůli válce na Ukrajině turnaje hraného od 26. prosince do 5. ledna v Edmontonu a Red Deeru nebude smět zúčastnit.
Mezi zeměmi, které s výrokem CAS nesouhlasí, je i Česko. „Z naší strany platí i nadále to, co jsme uvedli v předchozích prohlášeních, na tom se nic nemění,“ ujistil tiskový mluvčí svazu Marek Němčík.
„Připojujeme se k postoji dalších evropských hokejových federací, které oznámily, že jejich reprezentační týmy nebudou nastupovat k utkáním proti Rusku,“ uvedl zkraje týdne svazový prezident Alois Hadamczik.
Mladí Norové si sice vybojovali postup mezi elitu, ale s dosazením Ruska podle nového rozpisu turnaje o možnost konfrontace s nejlepšími světovými celky přišli a byli přeřazeni zase zpátky do nižší divize 1A. Přitom se měli 26. prosince postavit proti úřadujícím vicemistrům světa Čechům. Norský svaz věří, že se podaří ještě situaci zvrátit.
„Jsme si vědomi aktuální situace a opatření, k nimž je IIHF nucena, aby je přijala. V nadcházejících dnech budeme od IIHF očekávat další informace. Již dříve jsme jasně uvedli, jaký je náš postoj k otázce účasti Ruska, a domníváme se, že by se Rusko nemělo moci účastnit mezinárodních zápasů, dokud bude pokračovat válka na Ukrajině,“ uvedl generální sekretář norského svazu Petter Salsten na webu norské federace.
Norsko patří do šestice evropských zemí, které v průběhu týdne ohlásily, že jsou připravené bojkotovat zápasy s ruskými hokejisty. Patří do ní ještě Česko, Finsko, Švédsko, Dánsko a Lotyšsko.
„Kanadské úřady jasně uvedly, že ruští hráči nedostanou víza k účasti na juniorském mistrovství světa. Vedle toho několik účastnických zemí avizovalo, že se turnaje nezúčastní, případně nenastoupí proti Rusům, pokud by se s ním měly na šampionátu utkat. To nám dává naději, že o naší účasti na prosincovém turnaji v Kanadě ještě nepadlo poslední slovo,“ prohlásil Salsten.
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