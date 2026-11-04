Bojkot se šíří. Po Finsku nechce hrát s Ruskem dalších pět států včetně Česka

Celkem již šest evropských zemí ohlásilo bojkot případných zápasů s ruskými hokejisty na mistrovství světa. Po Finsku v úterý záměr nenastoupit proti sborné na mezinárodních turnajích zveřejnily Švédsko, Norsko, Dánsko, Lotyšsko a také Česko.
„Český hokej se připojuje k postoji dalších evropských hokejových federací, které oznámily, že jejich reprezentační týmy nebudou nastupovat k utkáním proti Rusku,“ uvedl prezident hokejového svazu Alois Hadamczik.
Krátce před Hadamczykovým vyjádřením vydal hokejový svaz prohlášení, ve kterém zdůraznil, že české stanovisko se dlouhodobě nemění a odmítá návrat ruských reprezentací do mezinárodních soutěží.
„Ať nikdo nepochybuje o postoji Českého hokeje. Od samého počátku jednoznačně odmítáme návrat ruských reprezentačních týmů do mezinárodních soutěží za současné situace a v tomto postoji jsme plně zajedno s Finskem, Švédskem a dalšími federacemi. Nejde o žádnou změnu našeho postoje ani o váhání, pouze o odpovědný postup,“ uvedl generální sekretář Jan Černý.
Situace se nemění
Norové v prohlášení uvedli, že hrát proti Rusku považují za současné situace za bezpečnostní riziko pro hráče i realizační tým. Švédové zdůraznili, že jejich postoj se nemění a je pevný – s Ruskem hrát nebudou. Dánové a Lotyši ocenili společný postoj několika zemí.
Všechny země se připojily k Finům, kteří bojkot vyhlásili v pondělí v reakci na páteční verdikt Sportovního arbitrážního soudu (CAS), podle něhož se ruské týmy mohou s okamžitou platností vrátit na mezinárodní scénu. I nadále trvají na tom, že Rusko má být ze soutěží vyloučeno, dokud bude pokračovat válka na Ukrajině.
„Náš postoj je takový, že Rusko by mělo být vyloučeno ze všech mezinárodních soutěží, dokud bude válka na Ukrajině pokračovat a situace se nezmění,“ uvedl norský svaz a doplnil, že rozhodnutím chrání také bezpečnost hráčů, členů realizačních týmů i jejich rodin. „Domníváme se, že utkání proti Rusku by je za současných okolností mohla vystavit značným bezpečnostním rizikům.“
Přečtěte si také
Finové se vyjádřili jasně. S Rusy hrát nebudeme, dokud neskončí válka, říkají
Hokej bez červené: Jaké důsledky bude mít návrat Ruska do světových šampionátů?
Německo kvůli rozhodnutí CAS o Rusku možná odmítne pořádat hokejové MS
Hadamczik: Český hokej stojí za tím, že by na MS Rusové neměli být
Ruské hokejové týmy se mohou vrátit do mezinárodních soutěží, rozhodl CAS
Prohlášení Norů se týká seniorského mistrovství světa v Německu a případného zápasu se sbornou. Ostatní utkání turnaje jsou Norové připraveni odehrát.
Obdobné stanovisko vydali Švédové. „Postoj Švédska byl a zůstává zcela jasný – vzhledem k současné situaci Švédsko nebude hrát hokejová utkání proti Rusku,“ uvedli.
Předseda svazu Anders Larsson také konstatoval, že se s několika dalšími zeměmi dohodli, že rozhodnutí oznámí společně. „Naší prioritou nebylo vystoupit jako první. Po jednáních v radě mezinárodní federace a diskusích s ostatními státy, zejména v úzkém dialogu se severskými zeměmi, bylo pro nás zcela přirozené dospět k tomuto rozhodnutí,“ řekl Larsson.
„Rozhodli jsme se, že proti Rusku hrát nebudeme, což jsme také sdělili Radě Mezinárodní hokejové federace v Curychu,“ řekl předseda dánského svazu Henrik Bach Nielsen. Jako hlavní důvod uvedl obavy o bezpečnost hráčů, fanoušků i sponzorů.
Prezident Dánského olympijského výboru Hans Natorp ocenil, že se takto rozhodlo více zemí. „Je potěšitelné, že několik států – Norsko, Finsko a Lotyšsko – společně s Dánskem oznamuje, že proti Rusku hrát nechceme,“ uvedl Natorp.
Lotyšská federace zdůraznila, že platí rozhodnutí z roku 2022, že proti Rusku a Bělorusku její reprezentace po dobu války hrát nebude. „Bezpečnost a zdraví našich hráčů, členů realizačních týmů a jejich rodin zůstávají naší nejvyšší prioritou. Nadále máme vážné obavy z možných bezpečnostních rizik a dopadů na fyzické i psychické zdraví všech zúčastněných,“ uvedli Lotyši v prohlášení.
Proti návratu sborné do mezinárodních soutěží se vyjádřilo i několik významných sponzorů. V Česku například sázková kancelář Tipsport, ve Švédsku společnost AJ Products. V úterý jejich řady rozšířila finská společnost Nokian Tyres.
Finské město Turku oznámilo, že odstoupí od pořádání světového šampionátu juniorů v sezoně 2027/28, pokud na turnaji bude Rusko. Představitelé německého svazu nevyloučili možnost, že se vzdají organizace květnového MS seniorů.