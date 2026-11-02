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Hokej bez červené: Jaké důsledky bude mít návrat Ruska do světových šampionátů?


před 3 hhodinami|Zdroj: ČT sport

Rusko uspělo s odvoláním u nezávislého Sportovního arbitrážního soudu a podle verdiktu se mohou ruské týmy s okamžitou platností účastnit mistrovství světa pod hlavičkou Mezinárodní hokejové federace. Jaké konsekvence s sebou přelomové rozhodnutí přináší? Podcast Hokej bez červené s šéfkomentátorem ČT sport Robertem Zárubou rozebírá také postoj vybraných zemí nebo možná řešení nastalé situace. Jubilejní 200. díl připravil a uvádí Tomáš Řanda z webu ctsport.cz.

Formulář pro speciální díl s Patrikem Eliášem.

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Zdroj fotky: Reuters / Action Images / Vasily Fedosenko.

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