Hokej bez červené: Jaké důsledky bude mít návrat Ruska do světových šampionátů?

Rusko uspělo s odvoláním u nezávislého Sportovního arbitrážního soudu a podle verdiktu se mohou ruské týmy s okamžitou platností účastnit mistrovství světa pod hlavičkou Mezinárodní hokejové federace. Jaké konsekvence s sebou přelomové rozhodnutí přináší? Podcast Hokej bez červené s šéfkomentátorem ČT sport Robertem Zárubou rozebírá také postoj vybraných zemí nebo možná řešení nastalé situace. Jubilejní 200. díl připravil a uvádí Tomáš Řanda z webu ctsport.cz.
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Zdroj fotky: Reuters / Action Images / Vasily Fedosenko.
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