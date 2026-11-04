Kanada neumožní Rusku účast na MS dvacítek, Škoda je připravena přehodnotit podporu

Rusku nebude umožněno zúčastnit se na přelomu roku hokejového MS hráčů do 20 let, uvedl kanadský premiér Mark Carney. S rozhodnutím Sportovního arbitrážního soudu (CAS), které otevřelo dveře návratu ruských týmů do soutěží Mezinárodní hokejové federace IIHF, se neztotožňuje hlavní sponzor světového šampionátu áčkových reprezentací Škoda Auto. Pokud se květnového MS Rusové zúčastní, automobilka přehodnotí své zapojení. Vedení světového hokeje bude jednat o reakci na rozhodnutí arbitrážního soudu až do čtvrtka, uvedl viceprezident federace Petr Bříza.
IIHF v prohlášení uvedla, že stále důkladně analyzuje scénáře vyplývající z verdiktu CAS. „Okamžitý návrat ruských týmů do soutěží představuje značné praktické i sportovní výzvy – od vízových a vstupních náležitostí, zajištění bezpečnosti a logistických omezení až po dopady na formát soutěží,“ napsala federace na svém webu.
Funkcionáři připomněli, že situaci jim navíc ztěžuje nedostatek času, jelikož nejbližší světové turnaje začnou již za několik týdnů. „Rada IIHF vede dialog s členskými svazy, organizačními výbory, hostitelskými orgány a dalšími klíčovými partnery, aby společně určili nejvhodnější postup. Prioritami zůstávají bezpečnost a ochrana všech účastníků, týmů, funkcionářů i fanoušků, hladký průběh šampionátů a integrita soutěží,“ dodala IIHF.
Kanadský premiér Carney uvedl, že Kanada rozhodnutí CAS respektuje, ale sama musí v té souvislosti učinit vlastní rozhodnutí. Prohlášením navázal na ohlášený bojkot případných zápasů s ruskými hokejisty na seniorském mistrovství světa, který v úterý oznámilo šest evropských zemí včetně Česka.
„Dokud Rusko a Bělorusko podporují tuto nezákonnou, neopodstatněnou a otřesnou válku na Ukrajině – a dokud tento stav trvá – nebudou tito sportovci v Kanadě reprezentovat své země,“ řekl Carney. „Takže pokud se ptáte konkrétně na mistrovství světa juniorů, Rusové tam nebudou,“ doplnil Carney.
Rozhodnutí podpořil i kanadský hokejový svaz. „Hockey Canada děkuje kanadské vládě za její rozhodný postoj, že hodlá zabránit ruským a běloruským sportovcům i funkcionářům v účasti pod jejich národními symboly na mezinárodních sportovních akcích konaných na kanadském území,“ uvedl svaz.
„Tento týden se sejdeme s naší správní radou, abychom s ohledem na jasný postoj vlády projednali další kroky,“ doplnil kanadský svaz.
Juniorské mistrovství světa, které se v kanadské provincii Alberta uskuteční od 26. prosince do 5. ledna, mělo být podle rozhodnutí CAS první velkou akcí pod hlavičkou IIHF, kde by bylo ruskému týmu umožněno hrát.
Rozhodnutí, které se neslučuje s hodnotami hlavního sponzora
„Neztotožňujeme se s rozhodnutím Sportovního arbitrážního soudu o účasti ruských národních týmů v soutěžích IIHF. Vzhledem k pokračující ruské agresi považujeme návrat ruské reprezentace na mistrovství světa za neslučitelný s hodnotami, které dlouhodobě zastáváme. Pokud se ruský národní tým mistrovství světa zúčastní, přehodnotíme naše zapojení do šampionátu a podnikneme další kroky,“ uvedla automobilka.
Škoda Auto patří mezi nejdéle působící partnery hokejového mistrovství světa. Už v minulosti oznámila, že odstoupí z pozice sponzora MS v roce 2021, pokud bude Bělorusko potvrzeno jako spolupořadatel turnaje. Automobilka tehdy své stanovisko zdůvodnila ochranou lidských práv. IIHF následně Bělorusku pořadatelství odebrala.
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CAS minulý týden rozhodl, že se ruské týmy mohou s okamžitou platností znovu účastnit hokejových šampionátů. IIHF vyřadila Rusko ze soutěží v únoru 2022 po napadení Ukrajiny a zákaz z bezpečnostních důvodů opakovaně prodlužovala. Ruská reprezentace by se tak mohla vrátit už na příští mistrovství světa, které v květnu 2027 uspořádá Německo. IIHF s rozhodnutím soudu nesouhlasí, uvedla však, že ho bude respektovat.
Další sponzor, sázková skupina Tipsport, označila už dříve rozhodnutí CAS za skandální a uvedla, že si nedokáže představit svou reklamu u zápasů s Ruskem na mistrovství světa, a to ani na ledě, ani v televizních přenosech. Plzeňský Prazdroj oznámil, že pokud se Rusko šampionátu zúčastní, přijme opatření, aby se jeho logo neobjevovalo během případných vzájemných zápasů české a ruské reprezentace.