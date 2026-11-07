Rada IIHF nepřišla s konkrétním řešením. Federace chce jednat se svazy i s Rusy

Jednání rady Mezinárodní hokejové federace (IIHF) zatím nepřineslo konkrétní řešení návratu Ruska do mezinárodních soutěží po rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu (CAS). IIHF nadále nesouhlasí s návratem ruských hokejistů do turnajů, chce však hledat způsob, jak verdiktu vyhovět, a to ve spolupráci s národními svazy včetně Ruska.
IIHF zároveň potvrdila dřívější rozhodnutí, že Bělorusko coby podporovatel ruské invaze na Ukrajinu má zákaz zúčastnit se na přelomu roku juniorského mistrovství světa v Kanadě a také jarního seniorského šampionátu v Německu.
CAS před týdnem rozhodl o okamžitém návratu ruských týmů do soutěží IIHF. Po kritice svého verdiktu tento týden uvedl, že hokejová federace během řízení nepředložila dostatek důkazů, proč Rusové nesmí na šampionátech startovat. IIHF, která vyřadila Rusko ze soutěží v únoru 2022 po napadení Ukrajiny, dosud vždy argumentovala bezpečnostní otázkou.
Několik zemí včetně Česka, Finska, Švédska nebo Lotyšska trvá na vyloučení ruské reprezentace, dokud válka neskončí. Zápasy s ruským týmem hodlají bojkotovat také Norsko, Dánsko, Rakousko a Ukrajina, která má v květnu na světovém šampionátu startovat. Kanada nepovolí účast Rusů na juniorském turnaji v Albertě na přelomu roku.
„Ačkoli IIHF nadále nesouhlasí s rozhodnutím sportovní arbitráže o účasti Ruska na šampionátech, podniká nezbytné kroky, které tento verdikt vyžaduje. Zároveň posuzuje, jaké podmínky jsou třeba, aby byla zajištěna bezpečnost šampionátů, ochráněna finanční stabilita organizace a zaručena dlouhodobá budoucnost mezinárodního hokeje,“ uvedla IIHF.
Hokejová federace zároveň oznámila, že musí postupovat v rámci platných pravidel a také zodpovídat za průběh mezinárodních soutěží a chránit celý hokej. „IIHF proto prověřuje všechny dostupné možnosti, včetně zahájení diskusí se všemi dotčenými národními svazy – včetně ruského – s cílem nalézt konstruktivní řešení, které bude v zájmu světového hokeje,“ dodala.
Návrat ruských hokejistů na mezinárodní scénu se nelíbí ani některým sponzorům. Automobilka Škoda Auto, která je hlavním partnerem mistrovství světa od roku 1993, uvedla, že v takovém případě přehodnotí své zapojení do šampionátu.