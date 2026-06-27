Toronto si jako jedničku vybralo McKennu. Nejvýše draftovaným Čechem se stal Novotný

Historicky třetí jedničkou draftu NHL, kterou zvolili Toronto Maple Leafs, se stal Gavin McKenna. Kanadský útočník navázal na Wendela Clarka (1985) a Austona Matthewse (2016). Jako druhého si San Jose Sharks vybrali švédského útočníka Ivara Stenberga. Nejvýše postaveným českým hráčem letošního draftu se stal útočník Adam Novotný, kterého si z 24. místa vybral Vancouver.
Trojkou draftu je po volbě Vancouver Canucks, které nově povede v roli hlavního kouče jeho otec Manny, další kanadský útočník Caleb Malhotra. Buffalo Sabres si ze čtvrté pozice vybrali kanadského obránce Daxona Rudolpha, pětkou se stal lotyšský bek Alberts Šmits, po němž sáhli New York Rangers.
McKenna byl dlouhodobě hlavním favoritem na post jedničky. Uplynulou sezonu strávil na Penn State University v NCAA a v 35 zápasech si připsal 51 bodů za 15 branek a 36 asistencí. Na přelomu roku byl se 14 body za čtyři góly a 10 přihrávek ze sedmi utkání druhým nejproduktivnějším hráčem mistrovství světa dvacítek a pomohl Kanadě k bronzu. O sezonu dříve za Medicine Hat ve WHL zaznamenal v 56 duelech základní části 129 bodů (41+88) a v 16 utkáních play-off přidal 38 bodů (9+29).
Stejně starý Stenberg začal v průběhu posledního ročníku atakovat McKennovu pozici. Má za sebou druhou sezonu ve švédské nejvyšší soutěži a za Frölundu si připsal ve 49 zápasech včetně play-off 37 bodů za 11 branek a 26 asistencí. Na šampionátu dvacítek pomohl k zisku zlata 10 body za čtyři góly a šest přihrávek ze sedmi utkání. Sezonu završil na mistrovství světa dospělých ve Fribourgu a Curychu, kde v osmi utkáních za Tre Kronor čtyřikrát skóroval a přidal stejný počet asistencí.
Vancouver si ze 24. místa vybral Novotného
Zástupce českého hokeje nechybí díky tomu v prvním kole výběru talentů popáté v řadě. Loni byl na devátém místě obránce Radim Mrtka (Buffalo Sabres), útočníka Václava Nestrašila si pak z 25. místa vybrali Chicago Blackhawks.
Novotný má za sebou už dvě mistrovství světa dvacítek, na kterých získal bronz a stříbro. Loni odcházel do týmu Peterborough Petes do OHL už se zkušenostmi ze dvou sezon v extralize, kde za Hradec Králové zaznamenal v 61 zápasech čtyři branky a dvě asistence.
V AHL si připsal v dresu Petes během 58 zápasů základní části 65 bodů (34+31) a v šesti duelech play-off přidal jednu přihrávku.
Loni se stal díky výběru New York Islanders jedničkou bek Matthew Schaefer a při své premiérové sezoně v elitní soutěži ohromil. Stále teprve osmnáctiletý Kanaďan odehrál všech 82 zápasů základní části a nastřádal 59 bodů za 23 gólů a 36 asistencí. Mezi všemi obránci NHL byl střelecky produktivnější jen Jakob Chychrun z Washingtonu s 26 přesnými trefami. Schaefer získal Calder Memorial Trophy pro nejlepšího nováčka ligy.