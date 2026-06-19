Hokej

Člen Triple Gold Clubu Toews ukončil kariéru


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK, NHL

Jonathan Toews ukončil v 38 letech kariéru. Dlouholetý kapitán Chicaga, který se loni vrátil do NHL po dvouleté pauze v dresu rodného Winnipegu, to oznámil na sociálních sítích. Kanadský útočník je se třemi Stanley Cupy, dvěma olympijskými zlaty a titulem mistra světa členem prestižního Triple Gold Clubu.

Toews odehrál 15 sezon za Chicago, které jej v roce 2006 draftovalo jako třetího v pořadí. V letech 2010, 2013 a 2015 dovedl Blackhawks k triumfu ve Stanley Cupu. Při premiérovém vítězství získal Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play-off.

Sezonu 2020/21 a pak i část ročníku 2022/23 Toews vynechal kvůli postcovidovému syndromu a syndromu chronické imunitní reakce. V červenci 2023 se stal nechráněným volným hráčem, loni v létě podepsal roční smlouvu s Winipegem. Za Jets si pak v 82 zápasech připsal 11 gólů a 18 asistencí.

Celkem univerzální centr odehrál v základní části NHL 1149 utkání s bilancí 383 branek a 529 nahrávek. Dalších 119 bodů přidal v play-off.

S Kanadou slavil dvojnásobný juniorský mistr světa zlato na OH 2010 a 2014 i na MS 2007. V roce 2016 přispěl také k triumfu na Světovém poháru.

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