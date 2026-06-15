Hotovo. Nejslavnější hokejovou trofej, Stanley Cup, získali po dvacetileté odmlce hokejisté Caroliny Hurricanes, kteří ovládli finále nejlepší ligy světa poměrem 4:2 na zápasy poté, co zvítězili v šestém utkání 2:0 na ledě Les Vegas. Klíčové vítězství vystřelili Taylor Hall, Jackson Blake a Nikolaj Ehlers, brankář Brandon Bussi se blýskl 22 zákroky a první nulou v play-off NHL.
Carolina prolétla play-off suverénním způsobem. V průběhu vyřazovacích bojů prohrála pouhé tři zápasy a došla si pro druhý Stanley Cup v klubové historii.
Podruhé se z poháru raduje trenér Rod Brind'Amour. V roce 2006 ho zvedl nad hlavu jako kapitán Hurricanes, nyní se po osmi sezonách na lavičce raduje i jako kouč. „Jsem šťastný za každého člena klubu. Není to jen o dnešní výhře, je za tím spousta práce. Trvalo nám to osm let, ale dokázali jsme to,“ řekl zkušený kouč.
Šestou výhru Caroliny vystřelili symbolicky tři nejproduktivnější hráči týmu v play-off. Klubové bodování s dvaceti body ovládl teprve dvaadvacetiletý Blake, který se v klíčovém duelu blýskl gólem a asistencí.
Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play-off ale získal kapitán Hurricanes Jordan Staal, který ve finálové sérii nasázel šest branek. „Je to neuvěřitelné. Byla to neuvěřitelná bitva, všichni jsme si sáhli na dno. Pro čisté konto a výhru jsme dnes udělali maximum,“ řekl sedmatřicetiletý centr, který vyhrál svůj druhý Stanley Cup v kariéře.
Na svůj triumf naopak dál čeká Hertl, který neuspěl ani ve svém svém druhém finále v kariéře. V šestém zápase série přitom patřil mezi nejaktivnější hráče Golden Knights. Ve druhé části si šikovně položil obránce při přečíslení dvou proti jednomu, vyrovnání ale odmítl gólman Bussi.
Když brankou neskončila ani jeho obrovská šance při závěrečném risku v šesti bruslařích na ledě, s Vegas bylo zle. O minutu později navíc Ehlers zvýšil na 3:0 a definitivně rozhodl o tom, že pohár zamíří na východ Spojených států.
Vegas Golden Knights – Carolina Hurricanes 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Vegas Golden Knights – Carolina Hurricanes 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Branky a nahrávky: 4. Hall (Slavin, Blake), 34. Blake (Stankoven), 59. Ehlers. Rozhodčí: Rank, Hebert – Cherrey, Knorr. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Střely na branku: 22:23. Diváci: 18 354. Hvězdy zápasu: 1. Bussi, 2. Hall, 3. Blake (všichni Carolina). Konečný stav série 2:4.