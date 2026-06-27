Novotný po draftu NHL: Jsem nadšený, že si mě vybral kanadský tým

Adam Novotný, který jako jediný z českých hokejistů slyšel své jméno už během prvního kola letošního draftu NHL, byl nadšený, že si ho vybral právě Vancouver. Těší se také na možnou spolupráci s Calebem Malhotrou, synem nového kouče a bývalého útočníka NHL Mannyho Malhotry. Novotný to uvedl v rozhovoru zveřejněném na české verzi oficiálního webu soutěže.
Zástupci Canucks sáhli po osmnáctiletém Novotném ze 24. pozice. „Jsem nadšený, že si mě vybral kanadský klub. Je to něco speciálního, neskutečná motivace do dalších let. V Kanadě je hokej na prvním místě, město žije hokejem, všichni ho sledují a mluví o něm. Moc se těším, že toho budu součástí,“ řekl Novotný.
Ačkoliv podle prognóz se měl dočkat o něco dřív, těšilo ho, že šel v úvodním kole. Z českých mladíků byl jediný. „Nedokážu popsat, jak moc jsem šťastný. Je to pro mě čest, vážím si toho. Jsem rád, že tímto způsobem mohu svou zemi reprezentovat, Když slyšíte své jméno už během prvního kola, je to skvělý pocit. Měl jsem tu i rodinu, mohli jsme si to užít spolu. Bylo to úžasné,“ pochvaloval si.
Velká spokojenost panovala i na straně Canucks. „Chtěli jsme se zaměřit na to, abychom si vybrali vítězné typy. A Adam to dokonale splňuje. Střílel spoustu branek, prokázal vítěznou mentalitu. Je to hráč, který dokázal uplatnit svou vyspělost a fyzické parametry. Je pro nás obrovské štěstí, že na 24. místě zůstal ještě k dispozici,“ uvedl generální manažer Ryan Johnson.
Novotný si s ním už stihl promluvit. „Mám z toho skvělý pocit. Užiju si to teď s rodinou a svým agentem, je to pro nás všechny speciální moment. A pak se vrátím do práce,“ ujistil bývalý hráč extraligového Hradce Králové a držitel stříbra a bronzu z MS do 20 let.
Jeho nadšení umocnil i výběr Vancouveru hned zkraje draftu, když si ze třetího místa vybral kanadského útočníka Caleba Malhotru, syna nového kouče a bývalého útočníka NHL Mannyho Malhotry, jenž se bude snažit vrátit Canucks z ligového dna mezi aspiranty na Stanley Cup.
„Bude to skvělé. Odehráli jsme proti sobě s Calebem spoustu zápasů, na turnaji prospektů jsme byli spoluhráči. Je to úžasný hráč, ohromně chytrý a šikovný útočník. Navíc výborný kluk. Jsem rád, že teď budeme v jednom týmu,“ cenil si.
Více než slibnou výchozí pozici si vybudoval i díky povedené sezoně v juniorské OHL v barvách týmu Peterborough Petes, která pro něho byla první v zámoří. A hned ovládl týmovou produktivitu, z 58 zápasů si připsal 65 bodů za 34 gólů a 31 nahrávek. Byl také nejlepším střelcem mužstva.
„V klubu mi moc pomohli. Přišel jsem poprvé do Severní Ameriky, začátky pro mě nebyly jednoduché. Lidé v klubu ale byli skvělí, od začátku mi věřili. Jsem šťastný, že jsem mohl projít tak skvělým klubem,“ připomněl Novotný, jenž by se měl do mužstva ještě pro příští ročník vrátit.
Canucks nechají Novotného v OHL
„Udělalo na nás dojem, jakým je Adam profesionálem v už tak mladém věku. Těšíme se, že ho budeme moci nadále rozvíjet a zlepšovat. Pro příští ročník se do Peterborough (Ontario Hockey League) vrátí a bude na sobě dál pracovat. Moc dobře víme, jak ohromný potenciál v sobě má,“ nastínil Johnson plány Canucks.
Hned v neděli ráno se však má přesunout do Vancouveru, kde dosud nebyl. „Vím ale, že je to krásné město s nádhernou přírodou, kolem jsou hory a oceán. Těším se, až tam všechno poznám. Bude to pro mě poprvé, ale už dříve jsem o Vancouveru slyšel jen to nejlepší. Ve Vancouveru je navíc Filip Hronek, bude skvělé si s ním o všem promluvit,“ řekl Novotný.