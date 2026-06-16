Prospal bude asistentem trenéra Montgomeryho v St. Louis Blues

Bývalý hokejový reprezentant Václav Prospal bude od nové sezony asistentem trenéra Jima Montgomeryho v týmu NHL St. Louis Blues. Dvojnásobný mistr světa, jenž v uplynulých třech sezonách pracoval jako asistent kouče v klubu Rochester Americans v nižší AHL, podepsal víceletou smlouvu.
Jednapadesátiletý Prospal bude čtvrtým Čechem na lavičce klubu NHL po Slavomíru Lenerovi, Ivanu Hlinkovi a Jaroslavu Svejkovském, jenž je aktuálně asistentem trenéra ve Philadelphii.
„Vinny přináší kreativní ofenzivní myšlenky vybroušené svými úspěchy v roli hráče v přesilovkách a hře pět nad pět. Dodá tak cenné zkušenosti našim útočníkům a přesilovkovým formacím,“ uvedl trenér Montgomery, jehož realizační tým rozšíří jako asistent také Greg Cronin.
Prospal má za sebou úspěšnou hokejovou kariéru. Rodák z Českých Budějovic působil v NHL šestnáct sezon, během nichž odehrál v základní části v dresech Philadelphie, Ottawy, Floridy, Anaheimu, Tampy Bay, NY Rangers a Columbusu 1108 zápasů a nasbíral 765 bodů.
V dresu české reprezentace získal tituly mistra světa v letech 2000 a 2005 a olympijský bronz v roce 2006. V letech 2016 až 2018 působil Prospal jako asistent Josefa Jandače u národního mužstva, poté tři sezony vedl České Budějovice.
Dva ročníky strávil s Jihočechy v první lize, poslední rok v extralize. Od roku 2023 byl asistentem trenéra v Rochesteru a v každé ze tří sezon s farmářském týmem Buffala slavil postup do play-off.