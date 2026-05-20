Ščotka po drsném krosčeku vyvázl s varováním bez dalšího trestu

Obránce Jan Ščotka vyvázl po vyloučení na pět minut a do konce utkání v pondělním duelu se Švédy bez dalšího trestu jen s dodatečným napomenutím, informovala Mezinárodní hokejová federace.
Ščotka dostal proti Švédům první šanci na turnaji při zdravotní indispozici Michala Kempného, ale odehrál jen čtyři střídání, v součtu necelé tři minuty. Pak musel do kabin s trestem na pět minut a do konce zápasu za nevybíravý krosček na Alberta Johanssona. Ščotka přitom bránil ležícího Daniela Voženílka, jehož Johansson atakoval. Švédové pak díky tomu snížili z 0:3 na 2:3.
„Disciplinární komise udělila Janu Ščotkovi varování za incident spojený s krosčekem. Komise rozhodla, že ačkoli hráčovým úmyslem bylo zastat se spoluhráče, kontakt s hlavou soupeře byl neopatrný. Komise vzala na vědomí hráčovo prohlášení, že neměl v úmyslu krosčekovat či zranit soupeře, ale snažil se v emotivním okamžiku zápasu podpořit svého spoluhráče,“ uvedla disciplinární komise šampionátu.
„Komise také zohlednila, že si hráč okamžitě uvědomil, že by jeho čin mohl mít nebezpečné následky. Po přezkoumání všech dostupných videozáznamů, informací a prohlášení poskytnutých během formálního slyšení dospěla k závěru, že ačkoli hráč porušil pravidlo o krosčeku, jeho zákrok byl spíše nedbalý než bezohledný či úmyslný. V důsledku toho disciplinární panel rozhodl, že hráči bude uděleno napomenutí,“ vysvětlila.