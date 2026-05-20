Naváže národní tým na výkon proti Švédsku? Češi se střetnou s Italy

Česká reprezentace narazí ve čtvrtém utkání na světovém šampionátu na Itálii. Svěřenci trenéra Radima Rulíka mohou potvrdit důležité vítězství nad Švédy, zároveň se potřebují vyvarovat fiaska jako proti Slovinsku. Přímý přenos utkání sledujte na ČT sport a ČT sport Plus od 15:40.
Tým vyhořel proti Slovincům (2:3 v prodloužení) jen den poté, co bez větších potíží zvládl páteční duel s Dánskem (4:1). Po cenné pondělní výhře nad Švédy 4:3 nechce opakovat stejný scénář, podle něhož by outsiderovi přenechal body.
„Po Slovinsku každý věděl, že to nebylo dobré. I díky tomu jsme zápas se Švédy zvládli. Jsme však nohama na zemi, pro nás není lehkého soupeře. A my k tomu také tak přistupujeme,“ uvedl po úterním tréninku asistent trenéra Jiří Kalous. „Slovinsko představuje velké poučení. Budeme se snažit přistoupit k Itálii jinak,“ ujistil brankář Dominik Pavlát, jenž by měl zápas odchytat.
Výhra nad silnými Seveřany velmi výrazně proměnila podle obránce Marka Alschera atmosféru v kabině. „Na mistrovství světa občas dobrý tým prohraje s papírově slabším soupeřem. Už po Slovinsku jsme si řekli, že se to stalo a už to nezměníme. A už v ten večer jsme se chystali na Švédy. Chtěli jsme dokázat, že je to jen jedno zakopnutí a jedeme dál,“ připomněl Alscher.
Italové jsou v roli nováčka. Sestoupili v roce 2022 na šampionátu v Tampere a v Helsinkách, kde Češi naopak ziskem bronzu ukončili desetileté čekání na medaili z velkých akcí. Do elitní skupiny se Itálie vrátila loni.
„Mají velmi dobré vstupy do utkání, velmi dobré první třetiny, ať už hrají proti komukoliv. Jsou nebezpeční, agresivní. Tohle je potřeba si pohlídat. Mají šikovné hráče a na střídačce zkušeného finského trenéra Jalonena,“ připomněl Kalous úspěšného kouče Jukku Jalonena, jenž Finy dovedl ke třem titulům mistrů světa a v roce 2022 i k olympijskému zlatu.
Po utkání se Švédy přibyly trenérům i přes výhru další starosti spojené s hrou v oslabení. Výběr Tre Kronor vstřelil v početní výhodě všechny tři branky. „Nebylo to dobré, zase neladily detaily, na kterých pracujeme. Věřím, že to zlepšíme. U videa se tomu budeme hodně věnovat, zaměřujeme se na to pořád. To velké hřiště dává každému varianty, je velký prostor na výměnu pozic, otvírá se místo pro přihrávky, je důležitá i práce s hokejkami. Jsou věci, které si chceme ukázat,“ uvedl Kalous.
Češi vyhráli všech dosavadních devět vzájemných zápasů při celkovém skóre 64:11, na MS se naposledy oba celky potkaly v základní skupině MS v roce 2019 na Slovensku, reprezentace zvítězila vysoko 8:0.