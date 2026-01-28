Po Patrikovi Augustovi povede hokejovou reprezentaci do dvaceti let Zdeněk Moták. Úspěšný jedenašedesátiletý trenér, jenž s Třincem dosáhl na dva extraligové tituly, skončil u Ocelářů v prosinci. Do nové funkce ho jmenoval výkonný výbor Českého hokeje.
Junioři mají náhradu za Augustu, dvacítku povede Moták
Moták se pokusí s juniorským týmem navázat na medailové období. S Augustou na střídačce získali Češi po dvou bronzech letos v St. Paulu a Minneapolisu stříbro. Sérii na stupních vítězů načal druhým místem v roce 2023 tým dvacítky už pod současným koučem reprezentačního A týmu Radimem Rulíkem.
„Velice si vážím důvěry. Být reprezentačním trenérem je pro mě velká čest a výzva. Budu se snažit navázat na úspěšnou práci svých předchůdců,“ uvedl na webu Českého hokeje Moták, který skončil na třinecké střídačce 27. prosince. Po jeho rezignaci převzal Oceláře asistent Boris Žabka.
O kompletní podobě nového realizačního týmu se dál jedná a všem stávajícím členům bylo nabídnuto pokračování i pod novým trenérem. Augustovými asistenty byli Robert Reichel a Pavel Trnka.
Moták vedl Třinec od května 2022, kdy nahradil Václava Varaďu. V prvních dvou sezonách dovedl Oceláře k titulu, loni s nimi vypadl ve čtvrtfinále po porážce se Spartou 1:4 a Slezané opustili trůn v extralize po pěti triumfech za sebou. Předtím strávil Moták pět let v Olomouci, dříve byl v pozici asistenta trenéra ve Vítkovicích a v pražské Spartě.
U reprezentační dvacítky už působil v sezonách 2008/2009 a 2009/2010 jako asistent trenéra. Nejdříve to bylo po boku Marka Sýkory a potom s Jaromírem Šindelem. V ročníku 2007/2008 byl asistentem u reprezentační osmnáctky, kterou vedl Marek Sýkora.