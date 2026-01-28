Hokej

Junioři mají náhradu za Augustu, dvacítku povede Moták


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, Český hokej, ČT sport

Po Patrikovi Augustovi povede hokejovou reprezentaci do dvaceti let Zdeněk Moták. Úspěšný jedenašedesátiletý trenér, jenž s Třincem dosáhl na dva extraligové tituly, skončil u Ocelářů v prosinci. Do nové funkce ho jmenoval výkonný výbor Českého hokeje.

Moták se pokusí s juniorským týmem navázat na medailové období. S Augustou na střídačce získali Češi po dvou bronzech letos v St. Paulu a Minneapolisu stříbro. Sérii na stupních vítězů načal druhým místem v roce 2023 tým dvacítky už pod současným koučem reprezentačního A týmu Radimem Rulíkem.

„Velice si vážím důvěry. Být reprezentačním trenérem je pro mě velká čest a výzva. Budu se snažit navázat na úspěšnou práci svých předchůdců,“ uvedl na webu Českého hokeje Moták, který skončil na třinecké střídačce 27. prosince. Po jeho rezignaci převzal Oceláře asistent Boris Žabka.

O kompletní podobě nového realizačního týmu se dál jedná a všem stávajícím členům bylo nabídnuto pokračování i pod novým trenérem. Augustovými asistenty byli Robert Reichel a Pavel Trnka.

Moták vedl Třinec od května 2022, kdy nahradil Václava Varaďu. V prvních dvou sezonách dovedl Oceláře k titulu, loni s nimi vypadl ve čtvrtfinále po porážce se Spartou 1:4 a Slezané opustili trůn v extralize po pěti triumfech za sebou. Předtím strávil Moták pět let v Olomouci, dříve byl v pozici asistenta trenéra ve Vítkovicích a v pražské Spartě.

U reprezentační dvacítky už působil v sezonách 2008/2009 a 2009/2010 jako asistent trenéra. Nejdříve to bylo po boku Marka Sýkory a potom s Jaromírem Šindelem. V ročníku 2007/2008 byl asistentem u reprezentační osmnáctky, kterou vedl Marek Sýkora.

Čtěte také

Augusta po příletu juniorů: Ze dvou veselých bronzů jsme udělali i veselé stříbro

9. 1. 2026

Augusta po příletu juniorů: Ze dvou veselých bronzů jsme udělali i veselé stříbro

Kouč Augusta po třetí medaili s „dvacítkou“ u týmu skončí, bude trénovat v klubu

6. 1. 2026

Kouč Augusta po třetí medaili s „dvacítkou“ u týmu skončí, bude trénovat v klubu

SESTŘIHÚtok na zlato nevyšel, Češi marně dobývali švédskou hradbu. Bronz bere Kanada

6. 1. 2026

Útok na zlato nevyšel, Češi marně dobývali švédskou hradbu. Bronz bere Kanada
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.