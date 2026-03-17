Rulík po sezoně skončí u národního týmu, nabídku pokračovat odmítl

Radim Rulík po květnovém mistrovství světa skončí na lavičce českého týmu. Reprezentační kouč, jenž dovedl národní výběr na domácím světovém šampionátu v roce 2024 k titulu mistrů světa, se rozhodl neprodloužit smlouvu. Oznámil to prezident svazu Alois Hadamczik s tím, že Rulík se chce věnovat práci na klubové úrovni. V hokejovém zákulisí se mluví o jeho přesunu do extraligového Kladna.
Šedesátiletý Rulík vede reprezentaci od června 2023, kdy nahradil odvolaného Kariho Jalonena. K seniorskému týmu se i se svými asistenty přesunul od juniorského výběru, který dovedl k zisku stříbrných medailí na šampionátu hráčů do 20 let.
„Včera jsem s Radimem seděl a sdělil mi, že nebude pokračovat dále. Důvody jsou, že společně s dvacítkou byl u reprezentací čtyři roky a chce se věnovat denní práci,“ řekl Hadamczik. Dodal, že svaz byl s Rulíkovou prací maximálně spokojený, proto mu po olympiádě v Miláně nabídl novou dvouletou smlouvu.
„Vedle toho, že si sestavil výborný tým trenérů a stali jsme se mistry světa, byli ve finále s dvacítkou, tak se podílel na tom, že jsme zavedli jednotný tréninkový systém. A Radim nám v rozvoji mládeže bude pomáhat i po mistrovství světa a svém konci,“ uvedl Hadamczik. „Nejsem naštvaný, že se rozcházíme. Spíše mi to je líto. Počítali jsme s tím, že zavedeme dlouhodobou koncepci, jako mají například ve Švýcarsku. Jeho rozhodnutí ale respektuji a děkuji mu za práci, kterou odvedl,“ řekl svazový šéf.
O Rulíkově nástupci by chtěl mít jasno do květnového MS. „Tak, aby noví trenéři mohli jet na mistrovství a sledovat hráče,“ uvedl Hadamczik. Jisté podle něj je, že i nadále národní tým povede český kouč.
V první sezoně reprezentace pod Rulíkovým vedením ovládla domácí MS, loni na vrcholném turnaji prohrála ve čtvrtfinále ve Stockholmu se Švédskem. Na únorových olympijských hrách Rulíkův výběr vypadl rovněž ve čtvrtfinále po porážce s favorizovanou Kanadou 3:4 v prodloužení.
Rulíka by mohl nahradit jeden z jeho dosavadních asistentů Tomáš Plekanec, který v průběhu aktuální sezony převzal Kladno a dovedl jej do předkola play-off. Variantou může být i bývalý kouč pražské Sparty Pavel Gross, teoreticky by se k seniorskému týmu mohl přesunout i Zdeněk Moták, jenž byl v lednu jmenován nástupcem Patrika Augusty u juniorského týmu.