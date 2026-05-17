Prohra se Slovinci pohledem čísel: Přes 80 střeleckých pokusů a 10 minut v přesilovkách bez gólu

Každý šampionát nabízí překvapení outsidera proti favoritovi, teď si černého Petra vybrala česká reprezentace. Proč svěřenci Radima Rulíka dovolili senzační ztrátu se Slovinskem? Porážku 2:3 po prodloužení provázelo několik základních čísel, dokreslují vyjádření českého týmu po utkání?
Výrazná střelecká aktivita versus efektivita
Český tým byl podle očekávání v pozici favorita aktivnější ve střelbě. Jak víme z několika dřívějších případů, ne vždy se to pak odrazí ve výsledku. Střelecká převaha byla patrná především v prvních dvou třetinách – 25:9. A kouč Radim Rulík nabídl další pohled.
„Vím, že po dvou třetinách jsme měli střely (střelecké pokusy – pozn. red.) 34:2 při hře pět na pět. Bohužel jsme se neprosadili. Jednoznačná převaha, ale rozhodlo, že jsme neodskočili na víc než 2:1. Měli jsme velkou snahu, ale v útočném pásmu musíme něco změnit. S tímto úplně úspěšní nebudeme,“ uvědomoval si Rulík.
Slovincům stačilo na 3 branky 17 střel. Češi vyprodukovali 35 střel a celkově 84 střeleckých pokusů, ale nestačilo to. „Promarnili jsme spoustu šancí. Dostali jsme gól v oslabení a pak po takovém odrazu po buly. Moc šancí jsme jim nedali, ale prostě jsme nedali góly, které jsme měli,“ pokrčil rameny střelec druhé české branky Lukáš Sedlák.
Střely v utkání Slovinsko – Česko
Střely na branku: 17 – 35
Střelecké pokusy: 27 – 84
Střely ze slotu: 9 – 19
Střelecké pokusy ze slotu: 12 – 33
Střelecké pokusy ze slotu v procentech: 44,4 % – 39,3 %
Menší tlak do branky a málo dorážek
Sami hráči cítili, že se do předbrankového prostoru měli dostávat lépe. Sedlák po utkání přiznal, že ofenzivní hra byla předmětem debat už po vítězném utkání s Dány (4:1). Z celkových 84 střeleckých pokusů bylo pouze 33 z nebezpečného prostoru slotu a na branku z těchto míst mířilo jen 19 ran.
„Podle mě jsme se málo tlačili do brány, dorážek jsme mohli mít daleko víc. Mohli jsme to zjednodušit a hrát přímočaře, a to už i v utkání s Dánskem. To je něco, na čem musíme zapracovat. Nevyužili jsme přesilovky, i když jsme v nich měli dobré šance,“ řekl pardubický útočník. Český tým zatím na MS v početní převaze strávil 10 minut a ze čtyř ani jednu nevyužil.
Ve druhé třetině sice z předbrankového prostoru a právě z dorážek skórovali Martin Kaut a právě jeho parťák z Dynama Sedlák, ovšem stejně to podle něj bylo nedostatečné. „My jsme si to říkali už o přestávce, že máme chodit do branky, ale bylo toho málo. Podle mě jsme měli víc střílet od modré. Slovinci nechávali hráče samotné na ty dorážky,“ štvalo Sedláka.
„Nepřišlo mi, že bychom měli nějaké velké šance, spíš jsme měli okrajové střely. Bohužel, měli jsme si s tím poradit,“ přidal v rozhovoru pro studio ČT sport Tomáš Galvas.
Vydatná minutáž pro mladíky
Naplňuje se, že tento turnaj je z českého pohledu pro mladé hráče a nehrají jen za zásluhy. Dostatek prostoru si vysloužil Matyáš Melovský, Tomáš Cibulka byl dokonce čtvrtým nejvytěžovanějším hráčem proti Slovincům.
A například Tomáš Galvas začal na pozici sedmého obránce, proti Slovinsku hlavně ve druhé části utkání hrál vydatně po boku elitního beka Filipa Hronka.
Vytížení mladých hráčů v utkání se Slovinci
Tučně vyznačení hráči do 23 let:
- Filip Hronek – 24:38
- David Tomášek – 19:17
- Lukáš Sedlák – 18:03
- Tomáš Cibulka – 18:00
- Jakub Flek – 17:54
- Roman Červenka – 17:19
- Michal Kempný – 17:13
- Matyáš Melovský – 16:56
- Tomáš Galvas – 15:40
- Jaroslav Chmelař – 14:48
„Jsem strašně rád, že mě pan Rulík vzal a trenéři po mně chtějí, abych hrál trochu víc na jistotu. Občas se v klubu snažím hrát víc do ofenzivy. Ale na krátkodobém turnaji musím hrát i do obrany, v obranné třetině se zlepšit. Nesmím tolik ztrácet puky, to se mi občas stává na té mezinárodní úrovni, ve středním pásmu mám problémy přejít do útočného. Mezi extraligou a mistrovstvím světa je trochu rozdíl,“ řekl Galvas.
Těžký zápas pro Pavláta
Premiéru na světovém šampionátu si Dominik Pavlát přál rozhodně povedenější. Dostal tři góly ze 17 střel a jeho procentuální úspěšnost zákroků tak nepříjemně spadla na hodnotu 82,35. „Pro něho to bylo strašně těžké. V podstatě nebyl v permanenci, opravdu to měl hodně těžké,“ uzavřel Rulík.