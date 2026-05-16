Hvězdou druhého utkání národního týmu na světovém šampionátu nebyl nikdo z výběru trenéra Radima Rulíka, ale rodák z Mostu Lukáš Horák ve slovinském brankovišti, jenž se hlavní měrou zasloužil o senzační vítězství Slovinska 3:2 po prodloužení. Češi budou mít v neděli volno, v pondělí se střetnou se Švédy. Přímý přenos utkání sledujte na ČT sport a ČT sport Plus od 19:30.
Horák, český brankář ve službách Slovinska, dlouho trápil české střelce. Nakonec si připsal 32 zákroků z 34 střel, když ho z dorážek z předbrankového prostoru překonali pouze Martin Kaut a Lukáš Sedlák. Zasloužil se tak o historicky první vítězství Slovinska nad českým týmem.
„Snažil jsem se na to nemyslet. Ale od začátku tady byla atmosféra, že jsem to cítil. Český DJ, české písničky. Cítil jsem se dobře,“ prohlásil Horák, jenž má za sebou i extraligovou minulost z působení v Litvínově.
Horák byl od začátku v permanenci. „Vařil jsem od druhé minuty. Ale dobrý, přežil jsem. Teď se z toho půjdu vyspat,“ uvedl. Před utkáním dostal hodně zpráv od známých z Česka. „Psalo mi hodně kámošů, rodina. Myslím, že to byl takový životní zápas v tom, že to všichni, co mě znají, sledují,“ řekl.
Slovinci šli v utkání do nečekaného vedení už v desáté minutě, když Dominika Pavláta zaskočil z otočky bekhendem Matic Török v přesilové hře Slovinců. Po českém obratu ale Rulíkovi svěřenci nepřidali třetí gól, také proto, že v dobrých šancích selhali Matyáš Melovský i Michal Kovařčík, a outsider srovnal ve třetí třetině. Po vyhraném vhazování skóroval Anže Kuralt ve 49. minutě.
V závěru si už česká reprezentace nevytvořila gólovou příležitost a rozhodovat muselo prodloužení. V nastavení ve třech hráčích na obou stranách rozhodla situace, při které obránce Tomáš Galvas ztratil puk na útočné modré čáře a z následného protiútoku zužitkoval sólový únik Marcel Mahkovec.
Mistrovství světa hokejistů
Česko – Slovinsko 2:3 v prodloužení (0:1, 2:0, 0:1 – 0:1)
Branky a nahrávky: 25. M. Kaut (Melovský), 38. L. Sedlák (Kempný, Mandát) – 10. Török (Drozg, Sabolič), 49. Kuralt (Goličič, Tičar), 62. Mahkovec (Tičar).
Rozhodčí: Borga (Švýc.), Schrader – Laguzov (oba Něm.), Davidonis (Lot.). Vyloučení: 3:4. Využití: 0:1. Diváci: 5528.
Česko: Pavlát – Hronek, Kempný, Cibulka, Hájek, Alscher, Ticháček, T. Galvas – Mandát, L. Sedlák, Červenka – Flek, Tomášek, D. Voženílek – M. Kaut, Melovský, Kubalík – Chmelař, M. Kovařčík, O. Beránek. Trenér: Rulík.
Slovinsko: Horák – Gregorc, Goličič, Crnovič, Magovac, Štebih, Čosič, Bohinc – Mahkovec, Török, Sabolič – Jezovšek, Tičar, Kuralt – Ograjenšek, Maver, Drozg – Sodja, Beričič, Simšič – Sitar. Trenér: Terglav.
