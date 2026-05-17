Strašně nepovedené. Pro nás velká komplikace, ohlížel se Rulík za Slovinci

Radim Rulík hodnotil porážku se Slovinci (2:3 v prodloužení) jako jeden z nejhorších momentů ve své reprezentační kariéře. Utkání označil za „strašně nepovedené“. Bodová ztráta je také velkou komplikací v tabulce skupiny a v boji o postup do čtvrtfinále.
„Není to nic příjemného, to je jasné. Strašně nepovedený zápas ve všech ohledech. Měli jsme územní i střeleckou převahu, bohužel nebyla produktivita. Neproměnili jsme přesilovku, nedali jsme další šance. Soupeř skóroval po buly a náhodném odrazu na 2:2. A situaci na 2:3 jste viděli, ztráta v útočném pásmu, brejk a už jsme to nezachránili. Z naší strany nepovedené utkání,“ zhodnotil duel Rulík.
Češi se neprosadili ani v jedné přesilovce. „Šance byly, převaha veliká, ale produktivita nebyla. Slovinci to houževnatě bránili a bylo těžké se prosadit. Šance jsme nevyužili. Měli jsme málo takových situací, kdy skóroval Lukáš Sedlák. Měli jsme jich mít víc,“ konstatoval Rulík.
Po výsledkově povedeném vstupu v pátek proti Dánsku měl být plný bodový zisk se Slovinci „povinný“. Po překvapivé porážce se ale cesta za postupem může nyní snadno změnit v boj o každý bod. Tím spíš, že nejsilnější soupeři na Čechy teprve čekají. Rulíkův výběr se utká postupně se Švédy, Italy, Slováky, Nory a Kanadou.
„Určitě je to velká komplikace. Hlavně nemáme jisté čtvrtfinále. Pokud ho chceme uhrát, musíme takové soupeře porážet, to je bez diskuzí. Za mě je to velká komplikace, po takovém utkání se mi určitě nebude spát dobře,“ přiznal Rulík.
Kritikou směrem k hráčům ale šedesátiletý kouč šetřil. „Bylo tam úsilí a velká snaha. Nemůžu hráčům vyčíst, že by tam nenechali všechno. Nechali. Ale něco směrem k nim samozřejmě máme. Je to nepříjemné pro nás všechny. Pokusíme se připravit dobře na další utkání. Určitě je teď potřeba spíš tým uklidnit, pomoct,“ řekl Rulík.
Rozhodující gól padl po pádu Tomáše Galvase a jeho ztrátě puku v útočném pásmu. „Já myslím, že to bylo jednoznačně podkopnutí. Podle mě není žádná jiná varianta. Tedy za mě, co jsem viděl. O to víc je to mrzuté,“ konstatoval Rulík.
Vysvětlil také, proč nechal mimo sestavu Matěje Blümela a nahradil ho v první formaci Janem Mandátem, jenž první zápas nehrál a až v den souboje se Slovinci ho tým dopsal na soupisku. „Chtěl jsem dostat do hry ve dvou zápasech ve dvou dnech další útočníky a rozložit síly, abychom měli energii,“ vysvětlil Rulík.
„Malinko jsem přihlížel i k jeho (Blümelovu) příletu ze zámoří, aby měl prostor k adaptaci a po prvním utkání prostor pro zotavení a obnovu sil. Od pondělí s ním jednoznačně počítáme do sestavy, bude hrát. A bude hrát hodně. Takže jsem jenom nechtěl, aby náraz ze začátku byl drastický. Máme ještě pět utkání, dostane prostor,“ ujistil Rulík.
Nelehkou premiéru na MS má za sebou gólman Dominik Pavlát, na něhož letělo jen 17 střel, z toho tři skončily za jeho zády. „Pro něho to bylo strašně těžké. V podstatě nebyl v permanenci, opravdu to měl hodně těžké,“ řekl Rulík.