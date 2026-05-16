Přistoupili jsme k tomu trochu lehkovážně. Musíme se z toho ponaučit, uvedl Cibulka

Česká reprezentace si připsala první porážku se Slovinskem v historii. Na světovém šampionátu ve Švýcarsku podlehla velkému outsiderovi 2:3 po prodloužení a obránce Tomáš Cibulka nehledal po utkání výmluvy.
Svěřenci trenéra Radima Rulíka sice vedli po obratu 2:1, gólovou pojistku však nepřidali a závěr zápasu nezvládli.
„Pro nás nepříjemné utkání. Nepřáli jsme si, aby to takhle dopadlo. Přistoupili jsme k tomu trochu lehkovážně, řekl bych. Musíme se z toho ponaučit. Máme den volna a čeká nás potom důležitý zápas se Švédskem,“ uvedl Cibulka.
Češi tak nenavázali na první utkání proti Dánsku, když rychle vedli 2:0. „Nálada není stejná jako po zápasu s Dánskem. Hlavním tématem bylo, že jsme si po utkání s Dány řekli, že se budeme každým zápasem zlepšovat a zlepšovat a směřovat formu k vyřazovacím soubojům. Ale bohužel jsme se trochu vrátili zase na začátek, ne-li ještě hůř. Moc jsme se neposunuli,“ řekl.
Myšlenky se už však budou pomalu upínat k pondělí. „Zítra nás čeká video a tam si rozebereme všechny věci, z kterých se musíme poučit. A pak je předvést lépe v zápase se Švédskem,“ doplnil k očekávanému šlágru.
Outsidera držel ve hře český brankář ve slovinských službách Lukáš Horák. „Obrovský kredit gólmanovi Slovinska, který jim udělal zápas. Podal výborný výkon. Chytil spoustu gólovek. Musím říct, že výkon Slovinska stál na něm,“ ocenil Cibulka Horáka.