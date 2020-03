Potvrzeno: MS v hokeji se letos neuskuteční

"Je to tvrdá realita, kterou musí čelit mezinárodní hokej, ale kterou musíme přijmout," prohlásil prezident IIHF René Fasel.

"Koronavírus je celosvětový problém a vyžaduje velké úsilí vládních orgánů v boji proti jeho šíření. IIHF musí udělat vše pro to, aby tento boj podpořila. Musíme prozatím sport odložit a podporovat jak vládní orgány, tak hokej," dodal dlouholetý šéf světové federace, který se měl s IIHF po šampionátu rozloučit.

Ve Švýcarsku v současné době platí zákaz všech akcí do 30. dubna. Pro pořadatele je to velká, i když v posledních týdnech očekávaná rána. Rozhodnutí Rady IIHF přijímají. "Pro organizační výbor je to samozřejmě velké zklamání. Pro všechny jde o výjimečnou situaci, teď je třeba vyřešit všechny zbývající otázky," řekl generální sekretář organizačního výboru letošního MS Gian Gilli.

Na turnaj s rozpočtem přes 30 milionů eur (815 milionů korun), který se měl konat v Curychu a Lausanne od 8. do 24. května, bylo prodáno přes 300 tisíc vstupenek. Titul z Bratislavy měli obhajovat Finové.