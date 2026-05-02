Pastrňák na MS? Ve hře jsou i Zacha, Faksa, Vejmelka a Vaněček

Hned několika českým hvězdám skončila v NHL sezona, a tak se nabízí jejich zapojení do příprav i samotného mistrovství světa. Generální manažer národního týmu Jiří Šlégr potvrdil, že David Pastrňák možnost posílit hokejovou reprezentaci nezamítl, vědět by se mělo za týden. Potvrdil také zájem o útočníky Pavla Zachu (Boston) s Radkem Faksou (Dallas). Otevřela se i možnost oslovit brankáře Karla Vejmelku a Vítka Vaněčka (oba Utah).
Jedné z největších hvězd současné NHL Pastrňákovi skončila sezona v zámořské NHL v noci na sobotu, kdy Bruins podlehli doma Buffalu 1:4 a sérii 1. kola play-off prohráli 2:4. Devětadvacetiletý útočník byl během ní nejproduktivnějším hráčem Bostonu, v šesti zápasech si připsal sedm bodů díky třem gólům a čtyřem asistencím.
„Mluvili jsme spolu, nicméně jsme se domluvili, že si dáme ještě týden čas. David musí zaprvé projít prohlídkou, také se mu narodila dcera, takže potřebuje za mořem vyřešit nějaké záležitosti. Naše domluva zatím není negativní zprávou, ale ani pozitivní, aktuálně bych to nechal spíše v takovém neutrálním stadiu, protože vždy, když vypadnete z bitev play-off, nemá člověk úplně náladu na takové námluvy. Za týden si ale zavoláme,“ řekl Šlégr.
Zachovi se zatím nedovolal. „Také jemu se narodila dcera. Sezonu neměl jednoduchou, když kvůli otřesu mozku přišel o olympijské hry, takže počkáme. Nebudu dělat ukvapené závěry, protože se mi s ním zatím nepovedlo spojit,“ vysvětlil Šlégr.
Naději bojovat dál o Stanley Cup přišli také hráči Utahu, jimž vystavil stopku tým Vegas. K dispozici tak může být brankářská dvojice Mammoth Vejmelka, Vaněček. „Rozhodně s nimi budeme komunikovat, také u nich musíme počkat na výstupní prohlídky, jestli jsou na tom dobře zdravotně. Uvidíme, jak vše dopadne,“ uvedl Šlégr.
Už o den dříve vypadl Dallas s útočníkem Faksou. „S Radkem jsem mluvil. Čeká na výstupní prohlídku a rád by reprezentoval, ale nedává tomu moc šanci právě z lékařského hlediska. Uvidíme, budeme věřit, že se to snad povede,“ přál si Šlégr.
S koučem Radimem Rulíkem jednali také o finalistech extraligy z Pardubic a Třince. „Bavili jsme se o tom, protože je tam řada kvalitních hokejistů, o které bychom měli zájem. Teď se to všechno tvoří a řeší, komunikujeme s nimi hlavně ohledně jejich zdravotní stránky, protože ty série byly poměrně vypjaté a fyzicky náročné. Počkejme po zítřejším zápase (na Českých hrách), kdy začneme oznamovat, jestli budou nějaké příchody v brzké době,“ řekl Šlégr.
Vyšetření na magnetické rezonanci rozehnalo obavy ohledně Hronka, jenž nedohrál čtvrteční úvodní zápas Českých her v Českých Budějovicích proti Finsku. „Nic se tam nenašlo, což je pro nás dobrá zpráva. Filip tedy normálně pokračuje v přípravě na mistrovství světa,“ potvrdil Šlégr.