Gól Davida Pastrňáka po přihrávce Pavla Zachy neodvrátil prohru Bostonu 1:4 s Buffalem a vyřazení z play-off NHL. Sabres vyhráli sérii 4:2. Rozhodující sedmý zápas si vynutila Tampa Bay, která zvítězila v Montrealu 1:0 v prodloužení. Domácím nestačilo 32 zákroků Jakuba Dobeše, jenž byl vyhlášen druhou hvězdou utkání. Vegas s Tomášem Hertlem v sestavě vyhrálo v Utahu 5:1, sérii ovládlo 4:2 a postoupilo do čtvrtfinále. Karel Vejmelka inkasoval čtyřikrát z 25 střel.
Buffalo vedlo už ve třinácté minutě 2:0. Skóre otevřel na hranici brankovište nepokrytý Alex Tuch a střelou zpoza levého kruhu zvýšil Mattias Samuelsson. Boston snížil v úvodu druhé třetiny. V přečíslení dva na jednoho přihrál Zacha Pastrňákovi, který se prosadil z levého kruhu střelou bez přípravy.
Hosté odpověděli ve 46. minutě po trefě Zacha Bensona z mezikruží. První postup Sabres v play-off NHL od roku 2007 zpečetil při risku domácích bez gólmana Josh Norris.
„Nechytli jsme pořádně rytmus zápasu a Buffalo hrálo solidně. Podobně jako my v minulém zápase. Takový je hokej. Nebylo to z nedostatku snahy nebo špatného přístupu. Máme za sebou dobrou sezonu, protože tým má charakter,“ uvedl trenér Bostonu Marco Sturm.
„Když se podívám na góly, Buffalo jich dávalo hodně z prostoru před brankou. My jsme se tam moc nedostávali. To si myslím, že byl hlavní rozdíl,“ všiml si kouč.
Boston nevyhrál proti Buffalu ani jeden ze tří domácích zápasů, v každém vstřelil jen jeden gól. Pastrňák nasbíral v sérii sedm bodů (3+4), Zacha si připsal gól a dvě přihrávky.
„Jsem velmi hrdý na to, jak jsme se od prvního dne semkli, jak jsme každý den pracovali a co jsme vybudovali. Bohužel jsme narazili na Buffalo. Ne náhodou vyhráli divizi. Jsou nesmírně šikovní a rychlí. Jejich obrana je velmi aktivní. Byli lepší,“ uznal Pastrňák, jehož gól dal Bostonu v zápase ještě naději.
„Zatlačili jsme je, ale udělali jsme pár chyb. Jsou dost šikovní a využili toho. Je to smutné. Jsem zklamaný, ale hrdý na tým. Celý rok jsme bojovali, dostali se do play-off. Teď to ale bolí,“ doplnil.
Všech šest zápasů Montrealu s Tampou Bay skončil o gól, z toho se čtyřikrát prodlužovalo. Poslední duel rozhodl v čase 69:03 z dorážky Gage Goncalves. Hlavním hrdinou zápasu se stal Andrej Vasilevskij, který pochytal všech třicet střel. Dvakrát jej zachránila tyč, kterou trefili Cole Caufield a Alexandre Texier.
Namále měl několikrát i Dobeš. Už ve třetí minutě nepotrestal jeho chybnou rozehrávku Yanni Gourde. Ve druhé třetině jej zastoupil Philip Danault, jenž zabránil jistému gólu a puk směřující do branky odpálil do bezpečí. Tyčku Dobešovy branky ještě trefili Jake Guentzel a Nikita Kučerov.
„Vzrušující zápas, epický. Oba gólmani chytali výjimečně, hráči ukazovali svou šikovnost. Hrálo se s vysokým nasazením, nescházely hity. Ten zápas měl všechno. Sice nepadaly góly, ale myslím si, že každý v hale byl napjatý a seděl na kraji své sedačky,“ doplnil trenér Tampy Bay Jon Cooper.
Dobeš kryl například únik Guentzela, poradil si i s nebezpečnými pokusy Kučerova. Vasilevskij se vytáhl při dvou střelách Ivana Děmidova do odkryté branky.
„Gólmani byli perfektní. Tampa bojovala o život, my o postup. Každý se stavěl do střel, dřel a snažil se, aby se soupeř nedostal k dorážkám a druhým šancím. Musíme příště najít způsob, jak dát gól,“ uvedl útočník Montrealu Jake Evans.
Vejmelku překonal v 16. minutě z dorážky Brett Howden a v závěru druhé třetiny zvýšil nekompromisní ranou Mitch Marner. Kailer Yamamoto ještě ve 48. minutě zdramatizoval zápas, ale brzy kontovali Colton Sissons z dorážky a Marner, který využil přesilovou hru. Výhru a postup zpečetil trefou do prázdné branky Cole Smith.
Vejmelka odchytal ve svém prvním play-off v NHL všechny zápasy. V prvních třech, po nichž vedl Utah 2:1, inkasoval sedm branek a měl v každém úspěšnost 90 procent a více.
Další dva duely ale Vegas vyhráli shodně 5:4 v prodloužení a obrat v sérii završili vítězstvím 5:1. K postupu přispěl Hertl dvěma přihrávkami. „Zjednodušili jsme hru,“ vysvětlil trenér Vegas John Tortorella obrat v sérii.
„Dokážeme se taky rychle uklidnit, nepanikaříme. Bylo to dobře vidět v zápasech číslo čtyři a pět, kdy jsme si v závěru vyrovnávacím gólem zajistili prodloužení a vyhráli ho,“ doplnil kapitán týmu Mark Stone.
Výsledky 1. kola play-off NHL
Montreal – Tampa Bay 0:1 v prodl.
Branka: 70. Goncalves. Střely na branku: 30:33. Brankář Dobeš odchytal za Montreal celý zápas, inkasoval jeden gól z 33 střel a úspěšnost zásahů měl 97 procent. Diváci: 20 962. Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij (Tampa Bay), 2. Dobeš (Montreal), 3. Goncalves (Tampa Bay). Stav série: 3:3.
Boston – Buffalo 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
Branky: 22. Pastrňák (Zacha) – 4. Tuch, 13. Samuelsson, 46. Benson, 57. Norris. Střely na branku: 26:26. Diváci: 17 850. Hvězdy zápasu: 1. Lyon, 2. T. Thompson (oba Buffalo), 3. Swayman (Boston). Konečný stav série: 2:4.
Utah – Vegas 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)
Branky: 48. Yamamoto – 40. a 53. Marner, 16. Howden, 50. Sissons, 57. C. Smith. Střely na branku: 23:26. Brankář Vejmelka odchytal za Utah 59:21 minuty, inkasoval čtyři góly z 25 střel a úspěšnost zásahů měl 84 procent. Diváci: 12 478. Hvězdy zápasu: 1. Marner, 2. Howden, 3. Hart (všichni Vegas). Konečný stav série: 2:4.