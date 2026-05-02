Osmnáct, jednadvacet a opět osmnáct let je střelcům tří švédských branek. Mladému výběru Tre kronor pomohly trefy Ivara Stenberga, Isaca Hedqvista, Viggoa Björcka k jasnému vítězství 4:2 nad českým týmem. Svěřenci Radima Rulíka nestačili na Švédsko v sezoně Euro Hockey Tour potřetí v řadě a ztratili šanci na triumf na domácím turnaji v Českých Budějovicích. Za domácí se prosadili Jaroslav Chmelař a Adam Klapka. Brankář Jiří Patera zažil debut v národním týmu s porážkou, navíc utkání nedochytal.
„V první třetině byly Švédové lepší. Ve druhé jsme se jim vyrovnali, naopak jsme se udrželi na puku, měli jsme šance a jistou územní převahu, ale nevydrželi jsme to šedesát minut. Ve třetí třetině nám ale soupeř odskočil do náskoku a zaslouženě vyhrál. Dvě třetiny byli Švédové lepším týmem,“ uznal kouč Radim Rulík.
Paterův první start v národním týmu byl od úvodu zápasu složitý. Hned z první střely na branku totiž obdržel gól. Osmnáctiletý švédský útočník Ivar Sternberg si najel mezi české obránce, kteří byli odstoupení, a překonal Pateru. Zlatý medailista z letošního šampionátu juniorů se prosadil i ve druhém utkání za švédskou seniorskou reprezentaci.
„Švédové mají výbornou výchovu, výborný program. Každý rok chrlí hráče do NHL z jejich soutěže, která je kvalitní. Ale měli to doplněné taky o hráče z NHL tu první lajnu,“ připomněl Rulík útočníka Vancouveru Linuse Karlssona.
V úvodní třetině mířilo na Pateru sedm střel a na jeho protějška Magnuse Hellberga o jednu méně. Český tým se dostal k šancím až v přesilovce v 17. minutě, kterou získal po jedné z několika potyček v úvodní části. Neujala se však dorážka Ondřeje Beránka ani tečovaná střela Jiřího Ticháčka.
Brankář, který je součástí organizace Vancouveru, musel také ve druhé části řešit těžkou situaci. Po zaváhání Filipa Pyrochty na modré čáře se na něj řítil Jakob Silfverberg. Puk po střele bývalého forvarda Anaheimu propadl pod rukou Patery, ale český gólman jej stihl uklidit společně s Pyrochtou do bezpečí.
Gólová premiéra pro Chmelaře
Stejně jako v zápase s Finskem se připomněl aktivní útok Chmelař – Melovský – Klapka. Centr třetí formace poslal do úniku Chmelaře, jenž si prohodil puk mezi nohama švédského beka a prosadil se střelou pod horní tyčku. Po čtvrteční trefě Melovského skóroval také útočník New Yorku Rangers.
„Ten gól pomohl celému týmu. Jarda Chmelař to výborně provedl. Byli jsme pak silní na puku a v pohybu. Cítili jsme že máme šanci, ale energii jsme nevydrželi šedesát minut,“ uvedl Rulík.
Spoluhráči schovali puk Chmelařovi za premiérovou trefu v národním týmu, tu si mohl odškrtnout za svůj aktivní přístup také debutant Petr Sikora. Po přiťuknutí Radovana Pavlíka třinecký talent nedostal puk za Hellberga.
Švédská dominance ve třetí třetině
Hosté v poslední části předvedli lekci z efektivity. Na tři góly jim stačilo pouze šest střel. Nejdříve ve 49. minutě přesnou pobídku Erika Brännströma protečoval za Pateru mladý útočník Luley Hedqvist. O necelé čtyři minuty později povedenou švédskou kombinaci zakončil do prázdné branky Viggo Björck.
Za pouhých 80 sekund na 4:1 zvyšoval střelou pod horní tyčku v 54. minutě Brännström a z tribun se ozval pískot. Navíc utkání nedochytal Patera, zhruba 70 sekund před koncem zápasu odstoupil. „Něco se tam stalo, ale nevím přesně co,“ řekl krátce Rulík.
Konečný výsledek stanovil Adam Klapka po důrazné práci na brankovišti a potvrdil, že třetí české formaci se zápas co do produktivity povedl. „Je jedno, jaký je výsledek, musí se hrát do konce. Toho jsme se drželi. Dali jsme gól, ale bohužel to nestačilo,“ prohlásil Klapka.
„Ale také dva góly dostali, takže hráli jako by 2 – 2. Každopádně jedna z nejlepších formací ofenzivně, která byla na naší straně,“ přidal Rulík.
Fortuna Hockey Games v Českých Budějovicích (součást Euro Hockey Tour)
Česko – Švédsko 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)
Branky a nahrávky: 35. Chmelař (Melovský, F. Král), 60. Klapka (Melovský) – 6. Stenberg (J. Persson, J. Larsson), 49. Hedqvist (Brännström, Niederbach), 53. Björck (L. Karlsson, Stenberg), 54. Brännström (Petersson, J. Persson).
Rozhodčí: Piechaczek (Něm.), Štolc (SR) – Zíka, Šimánek (oba ČR). Vyloučení: 4:5. Bez využití. Diváci: 5694.
Česko: Patera (59. Kváča) – Cibulka, Kempný, Ščotka, Ticháček, Pyrochta, M. Jandus, F. Král, Zábranský – Flek, Tomášek, D. Voženílek – O. Beránek, Černoch, Kunc – Chmelař, Melovský, Klapka – R. Pavlík, P. Sikora, M. Marcel. Trenér: Rulík.
Švédsko: Hellberg – J. Persson, Brännström, Heed, J. Larsson, Andersson, Hägg, Boumedienne – L. Karlsson, Björck, Stenberg – Sylvegard, Henriksson, Hedqvist – Petersson, Frondell, Öhgren – Silfverberg, Niederbach, J. Berglund. Trenér: Hallam.
Švýcarsko – Finsko 3:5 (0:2, 1:3, 2:0)
Branky a nahrávky: 39. Jäger (Riat, Thürkauf), 41. Moy, 42. Heldner (Malgin) – 18. Puistola (Aatu Räty, Mäenalanen), 18. Aku Räty (Manninen, Riikola), 24. Päivärinta (Ojantakanen), 27. Ojantakanen (Päkkilä, Päivärinta), 33. Kuokkanen (Heinola).
Rozhodčí: Mejzlík, Šír – Lederer, Axman (všichni ČR). Vyloučení: 3:5. Využití: 1:1. Diváci: 3995.
Švýcarsko: Charlin (27. Pasche) – Kukan, Marti, Egli, Berni, Loeffel, Geisser, Heldner, Chanton – Suter, Malgin, Rohrbach – Riat, Thürkauf, Rochette – Moy, Jäger, Hofmann – Baechler, Senteler, Meyer. Trenér: Cadieux.
Finsko: Larmi – Vilén, Heinola, Saarijärvi, Riikola, Kukkonen, M. Seppälä, Kokkonen, Hatakka – Aku Räty, Manninen, Kuokkanen – Puistola, Aatu Räty, Mäenalanen – Merelä, Björninen, Puhakka – Ojantakanen, Päivärinta, Päkkilä. Trenér: Pennanen.